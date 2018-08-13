Vakıf Katılım 123,7 milyon lira net kar elde etti

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım, bu yılın ilk yarısında 123,7 milyon lira net kar elde etti. Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, 2018 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Vakıf Katılım, 2018’in ikinci çeyreğinde 13,1 milyar TL fon topladı ve ekonomiye 16,4 milyar TL finansman desteği sağladı. Katılım bankacılığında istikrarlı büyümesini sürdüren Vakıf Katılım, net karını 123,7 milyon TL’ye çıkardı. Aktif büyüklükte 2017 yılı sonuna göre yüzde 34’lük bir büyüme sergiledi ve 2018 yılı ikinci çeyreğinde 17,7 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştı. KOBİ’lerin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılamayı ve birikimlerini değerlendirirken onlara destek olmayı hedefleyen Vakıf Katılım, bu dönemde şube sayısını 77’ye çıkararak coğrafi olarak ülkenin önemli bir kısmını kapsar hale geldi. \ - "Hedefimiz 2023’de sektör lideri olmak" Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, büyük bir titizlikle ve gayretle yürüttükleri çalışmalar neticesinde önemli bir büyüme ivmesi yakaladıklarını belirterek, 2023’te sektör lideri olma yolunda emin adımlarla yol aldıklarını ifade etti.

Göktaş, geride bıraktıkları dönemde milli ekonomiye destek vermek amacıyla, öz kaynaklarını da devreye sokarak topladıklarından fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduklarının belirterek şunları kaydetti: "Bu doğrultuda 2018 yılı ikinci çeyreğinde kullandırdığımız fonlarımız (nakdi + finansal kiralama + gayri nakdi) 16,4 milyar TL, topladığımız fonlar da 13,1 milyar TL oldu.

Geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönemde de karlılık alanında gösterdiğimiz başarılı performansı sürdürerek, 2018 yılı ikinci yarısında 123,7 milyon TL net kar elde ettik. Aynı süreçte öz kaynaklarımız 1,2 milyar TL olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranımız ise yasal yükümlülük seviyesinin üzerinde yüzde 12,17 olarak kaydedildi." Göktaş, sergiledikleri başarılı performans doğrultusunda şube ağları da hızla genişletmeye devam ettiklerine vurgu yaparak, bu dönemde, 77 şubeye ulaşarak ülke coğrafyasının büyük bir kısmına erişir hale geldiklerini, bu yılın sonuna kadar yapacakları yeni şube yatırımları ile 100 şube ve yaklaşık bin 200 çalışan sayısına ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

\ - "Güneydoğu ekonomisinin gelişimine yıllık 100 milyon liralık katkı sağlayacağız" Tarım Kredi Birlik AŞ ile haziran ayında yeni bir proje ortaklığını hayata geçirdiklerine dikkat çeken Göktaş, şunları kaydetti: "50 milyon TL işletme sermayesiyle kar zarar ortaklığı yatırımı modeline dayanan projemiz, Adıyaman’ın Kahta İlçesi Organize Sanayi Bölgesi içinde var olan badem ve fıstık işleme fabrikasının ürünlerinin, ihracat kriterlerine uygun olmasını sağlayacak. Bu çalışmayla Güneydoğu ekonomisinin gelişimine yıllık 100 milyon liralık önemli bir katkı sağlayacak olmaktan dolayı mutluyuz." Göktaş, bu yıl Kredi Garanti Fonu (KGF), Nefes ve benzeri kamu projelerinde yer alarak ülke ekonomisine ve KOBİ’lere destek olmaya devam ettiklerini belirterek, bu yılın başından bu yana 914 müşterimize 641 milyon TL KGF teminatlı fon, nisan ayında imzalanan Nefes Kredisi protokolü ile de 577 müşteriye 95 milyon TL Nefes Kredisi kullandırımı yaptıklarının bilgisini verdi. \ - "Teknolojiye sene sonuna kadar toplam 30 milyon TL yatırım planlıyoruz"