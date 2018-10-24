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Vakıf Katılım 84'üncü şubesini Samsun'da açtı

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 12:36 | Son Güncelleme

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş: - "Vakıf Katılım, dünya genelindeki olumsuz konjonktüre rağmen aktif büyüklükte 2017 yılı sonuna göre yüzde 41'lik büyüme sergiledi. 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 18,6 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştı"

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Vakıf Katılım, dünya genelindeki olumsuz konjonktüre rağmen aktif büyüklükte 2017 yılı sonuna göre yüzde 41'lik büyüme sergiledi. 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 18,6 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştı." dedi.

Vakıf Katılım'ın 84'üncü şubesi Samsun'da açıldı.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, yıl sonuna kadar şube sayısını 90'ın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bankaların şube kapattıkları ya da şube yatırımlarını erteledikleri bir dönemde yatırımlarına devam ettiklerini dile getiren Göktaş, "40 ilde 84'üncü şubeye ulaşarak ülke coğrafyasının büyük kısmına erişir hale geldik. Bu kapsamda Samsun şubemizin açılışıyla sadece ülke ekonomisine değil, bölge ekonomisine destek olma vizyonumuzu sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Göktaş, Vakıf Katılım'ın şubeleşme programıyla bireysel müşterilerin ve KOBİ'lerin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılamayı, birikimlerini değerlendirirken onlara destek olmayı hedeflediklerini belirtti.

Yıl sonuna kadar yapacakları şube yatırımlarıyla bin 200 çalışan sayısına ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Göktaş, şöyle devam etti:

"Katılım bankacılığı sektörünün en genç üyesiyiz ve hızlı bir büyüme süreci geçiriyoruz. Gençliğimizin getirdiği dinamizm ve takipçisi olduğumuz kadim vakıf kültürünün yüzyıllara dayanan birikimini harmanlıyoruz. Şube açtığımız bölgelerde halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Müşterilerin hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmetleri geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Vakıf Katılım, dünya genelindeki olumsuz konjonktüre rağmen aktif büyüklükte 2017 yılı sonuna göre yüzde 41'lik büyüme sergiledi. 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 18,6 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştı. Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk, sunmayı da sürdüreceğiz."

Göktaş, yıl başından üçüncü çeyrek sonuna kadar kullandırdıkları fonların nakdi, finansal kiralama ve gayri nakdi olarak 19,1 milyar lira, topladıkları fonların tutarının da 12,8 milyar lira olduğunu belirterek, "2018 yılı büyüme stratejisi ve müşterilerine yakın olma ilkeleri doğrultusunda şubeleşme çalışmalarına devam edeceğiz. Vakıf Katılım'ın sektör pazar payını yüzde 10'un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için reel sektörle aktif iş birliği içinde olarak kar zarar ortaklıkları, proje finansmanları ve sermaye piyasası ürünleri ile katılım bankacılığının gelişmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Vakıf Katılım'ın Karadeniz'de de büyüdüğünü, bölgenin en büyük şehri konumundaki Samsun'da bulunmanın kendileri için önemli olduğunu belirten Göktaş, 1 milyonu aşkın nüfus, güçlü ekonomi ve zengin kültüre sahip Samsun'a hizmet etmeye geldiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından şubenin açılış kurdelesi kesildi.

Vakıf Katılım'ın 85. şubesinin de yarın Ordu'da hizmete gireceği belirtildi.

Açılışa, Samsun Valisi Osman Kaymak, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Erdoğmuş, Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Betül Vural Yılmaz, Samsun Şube Müdürü Tolgahan Acar ile davetliler katıldı.

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Samsun Vakıf Katılım Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş

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