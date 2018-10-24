Vakıf Katılım 84'üncü şubesini Samsun'da açtı

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Vakıf Katılım, dünya genelindeki olumsuz konjonktüre rağmen aktif büyüklükte 2017 yılı sonuna göre yüzde 41'lik büyüme sergiledi. 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 18,6 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştı." dedi.

Vakıf Katılım'ın 84'üncü şubesi Samsun'da açıldı.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, yıl sonuna kadar şube sayısını 90'ın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bankaların şube kapattıkları ya da şube yatırımlarını erteledikleri bir dönemde yatırımlarına devam ettiklerini dile getiren Göktaş, "40 ilde 84'üncü şubeye ulaşarak ülke coğrafyasının büyük kısmına erişir hale geldik. Bu kapsamda Samsun şubemizin açılışıyla sadece ülke ekonomisine değil, bölge ekonomisine destek olma vizyonumuzu sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Göktaş, Vakıf Katılım'ın şubeleşme programıyla bireysel müşterilerin ve KOBİ'lerin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılamayı, birikimlerini değerlendirirken onlara destek olmayı hedeflediklerini belirtti.

Yıl sonuna kadar yapacakları şube yatırımlarıyla bin 200 çalışan sayısına ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Göktaş, şöyle devam etti: