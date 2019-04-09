Vakıf Katılım Adıyaman Şubesi açıldı

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, diğer illerde olduğu gibi Adıyaman'da da hem müşterilerin finansal ihtiyaçlarına derman olacaklarını hem de destekledikleri projelerle bölgenin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaklarını bildirdi.

Vakıf Katılım'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Göktaş, bankanın Adıyaman şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, ülke geneline yaygınlaşarak müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına daha hızlı çözümler sunmayı hedefleyen Vakıf Katılım'ın, Adıyaman'da da müşterilerine uzman kadrosuyla katılım bankacılığı hizmeti vereceğini belirtti.

Bireysel müşterilerin yanı sıra, KOBİ'lere de finans desteği sunacak olan Vakıf Katılım'ın, Adıyaman başta olmak üzere çevre illerin ve bölgenin gelişmesi için gerekli büyük projeleri de destekleyeceğini vurgulayan Göktaş, 2018 yılını son derece başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade etti.

Göktaş, tecrübeli yönetimi, sürekli gelişen dağıtım kanalları, dinamik operasyon sistemleri ve özverili çalışanları sayesinde geçen yıl 325,4 milyon lira net kar elde ederek, bankacılık sektöründe öz kaynak karlılığı en yüksek kurum olduklarını kaydederek, "Şube açtığımız yerlerde gördüğümüz yoğun ilgi elde ettiğimiz başarının takdiridir. Diğer illerimizde olduğu gibi Adıyaman'da da hem müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına derman olacak hem de desteklediğimiz projelerle bölgenin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağız." ifadelerini kullandı.