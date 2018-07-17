FİNANS

Vakıf Katılım, altın transfer hizmetini hayata geçirdi

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 16:01 | Son Güncelleme

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş: - "Dünyada ve Türkiye'de bir ilk olan Altın Transfer Sistemi ile altını EFT hızında transfer etmek mümkün. Müşterilerimize hem güvenli hem de hızlı altın transfer hizmeti sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Dünyada ve Türkiye'de bir ilk olan Altın Transfer Sistemi ile altını EFT hızında transfer etmek mümkün. Müşterilerimize hem güvenli hem de hızlı altın transfer hizmeti sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Vakıf Katılım'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, banka, katılım bankaları arasında Kişiden Kişiye Altın Transfer Sistemi'ne geçiş yapan ilk kurum oldu. İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank), tarafından yazılımı ve geliştirmesi yapılan sistem ile altın, hesaplar arasında transfer edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Müdürü İkram Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu sistemle bankalardaki altın depo hesapları mobilite kazandı, bu sayede altın bir nakit ödeme aracı özelliğine kavuşmuş oldu. Borsa İstanbul Kıymetli Maden ve Taşlar Piyasası'nda ilk piyasa yapıcı kamu bankası olan Vakıf Katılım, sistemin hayata geçtiği ilk gün Takasbank Altın Transfer Sistemi'ne kendi bankacılık sistemini entegre edip, tamamen elektronik ortamda otomatize bir şekilde bankalar arasında kişiden kişiye gram altın gönderme ve alma işlemlerine başladı. Bu sistem ile altın gelen-giden transfer işlemleri müşteri talimatı ile anlık olarak gerçekleştiriliyor."

Kişiden Kişiye Altın Transfer Sistemi'ne geçiş ile İstanbul'un uluslararası bir finans merkezi olması yolunda önemli bir adım atıldığını kaydeden Göktaş, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi'nin en önemli bileşenlerinden biri bu sistemin, Türkiye'nin global ölçekte bir altın merkezi olma hedefinde kilometre taşı özelliğine sahip olacağını belirtti.

Göktaş, "Faaliyet izni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen bu sistemde, fiziki karşılığı Borsa İstanbul'un en modern ve son teknoloji imkanları ile işlettiği saklama kasalarında bulunan altınlar, sisteme dahil olan bankalar arasında EFT hızında transfer imkanına kavuştu. Sistem dünyada ve Türkiye'de bir ilk, bu hizmeti müşterilerimizin kullanımına açmaktan memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Takasbank Vakıf Katılım Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş

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