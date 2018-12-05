Vakıf Katılım Erzincan Şubesi açıldı

ERZİNCAN (AA) - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Erzincan'da topladıkları fonu fazlasıyla yine Erzincan'daki KOBİ'lere, esnafa, sanayiciye kullandırma hedefinde olduklarını söyledi.

Atatürk Mahallesi'ndeki Fevzipaşa Caddesi üzerinde yer alan Vakıf Katılım Erzincan Şubesi'nin açılışı gerçekleşti.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in yaptığı dua sonrası Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Mutlu ve Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş açılış kurdelesini birlikte kesti.

Vali Arslantaş, açılışta yaptığı konuşmada, şubenin kente hayırlı olmasını dileyerek, "Hem vakıf geleneğini hem de faizsiz bankacılığı bir arada buluşturan katılım bankası ilimizin esnafına, sanayicisine hayırlı olsun." dedi.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş ise açılış sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakıf Katılım'ın, sermayesinin yüzde 100'ü Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bir katılım bankası olduğunu belirtti.

Erzincan'da toplanan fonların fazlasıyla kentteki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) kullandırılacağını ifade eden Göktaş, "Bankacılık mesleği malum fon toplama ve fon kullandırma özelliği üzerine kurulu bir meslek. Erzincan'a gelme amacımız, öncelikle Erzincan'daki mevcut fon kaynaklarından mümkün olduğu kadar faydalanmak. Erzincan'da topladığımız fonu fazlasıyla yine Erzincan'daki KOBİ'lere, esnafımıza, sanayicimize kullandırma hedefindeyiz." diye konuştu.