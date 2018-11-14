Vakıf Katılım İnegöl Şubesi açıldı

Göktaş, katılım bankacılığı sektörünün en genç üyesi olduklarını ve hızlı bir büyüme süreci geçirdiklerini belirterek, 2,5 yılda aktif büyüklüklerinin yaklaşık 18 milyar liraya ulaştığını, sektördeki paylarının yüzde 10 olduğunu söyledi.

Yıl sonuna kadar yapacakları yeni şube yatırımlarıyla 90 şube sayısını aşmayı ve yaklaşık bin 200 çalışan sayısına ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Göktaş, 2019 yılında "genişlemeye" devam edeceklerini, gelecek dönemde yaklaşık 120 şubeye ulaşmak istediklerini belirtti.

Bankanın İnegöl şubesinin açılış törenine katılan Göktaş, bankaların şube kapattıkları ya da şube yatırımlarını ertelediklerine üzülerek şahit oldukları bir dönemde yeni açtıkları şubelerle ülke coğrafyasının büyük bir kısmına erişir hale geldiklerini söyledi.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım'ın dünya genelindeki olumsuz konjonktüre rağmen aktif büyüklükte 2017 yıl sonuna göre yüzde 41'lik bir büyüme sergilediğini belirterek, "2018 yılı üçüncü çeyreğinde yaklaşık 18,6 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştı." dedi.

Kaynaklarını bulundukları illerde özellikle KOBİ'lere yönlendirmek istediklerini dile getiren Göktaş, bu kapsamda hükümetin yeni ekonomik planında desteklediği sektörlerde faaliyet gösteren, özellikle ihracata, ithal ikamesine, istihdama ve imalata yönelik çalışmalar yapan şirketleri destekleme arzusunda olduklarını kaydetti.

- "Olumsuz konjonktüre rağmen büyüdük"

Göktaş, Vakıf Katılım olarak 2018 yılını oldukça iyi geçirdiklerini ve hemen hemen bütün hedeflerini tutturduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Vakıf Katılım, dünya genelindeki olumsuz konjonktüre rağmen aktif büyüklükte 2017 yıl sonuna göre yüzde 41'lik bir büyüme sergiledi ve 2018 yılı üçüncü çeyreğinde yaklaşık 18,6 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştı. Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk, sunmayı da sürdüreceğiz. 2018 üçüncü çeyreğinde kullandırdığımız fonlarımız yaklaşık 19,1 milyar lira, topladığımız fonlar da yaklaşık 12,8 milyar lira oldu. Yaptığımız çalışmalarla yıl sonunda Vakıf Katılım'ın sektör pazar payını yüzde 10'un üzerinde tutmayı hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için reel sektörle aktif bir iş birliği içinde olarak kar zarar ortaklıkları, proje finansmanları ve sermaye piyasası ürünleri ile katılım bankacılığının gelişmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Törene, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, Vakıf Katılım genel müdür yardımcıları Ali Güney ve Bülent Taban, şube müdürü Sait Güngör ile çok sayıda davetli katıldı.

