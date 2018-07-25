Vakıf Katılım İzmir'de 2. şubesini açtı

Türkiye'de bankacılık sektöründe katım bankalarının pazar payının yüzde 5 civarında olduğunu kaydeden Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu pazar payının daha da artacağını düşünüyoruz. Dünya geneline baktığımız zaman Türkiye katılım bankacılığında ilk 10'a giremiyor. Dünya üzerinde yüzde 50'lere varan pazar payı olan ülkeler mevcut. Bu da aslında ortadaki pastanın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bu potansiyeli şuradan da görebiliyoruz. Konvansiyonel bankaların, özellikle uluslararası bankaların İslami bankacılık penceresi açıyor olmaları, bu pazar payının daha da artacağını gösteriyor. Onların beklentisi de bizimkisi de aynı doğrultuda, hem Türkiye'de hem dünyada İslami bankacılığın pazar payı her geçen gün artacak."

Açılışa, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Erdoğmuş, Ahmet Ercüment Özbek, İlhan Albayrak, Vakıf Katılım Konak Şube Müdürü Abdullah Ergün, Vakıflar Bölge Müdürü Fethi Koç ve davetliler katıldı.

