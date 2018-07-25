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Vakıf Katılım İzmir'de 2. şubesini açtı

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 12:11 | Son Güncelleme

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş: - "Hem Türkiye'de hem dünyada İslami bankacılığın pazar payı her geçen gün artacak"

İZMİR (AA) - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, İslami bankacılığın her geçen gün pazar payının artacağını söyledi.

Vakıf Katılım'ın Fevzi Paşa Bulvarı'ndaki Konak Şubesi'nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Genel Müdür Göktaş, tören öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, faizsiz hizmet veren ve sermayesi tamamen Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bir kamu katılım bankası olan Vakıf Katılım'ın 35 ilde 76 şubeye ulaştığına dikkati çekerek, 100 şube açıp, bin 200 çalışan istihdam etmeyi hedeflediklerini söyledi.

İzmir'de ikinci şubelerini açtıklarını belirten Göktaş, "İzmir'de beklenenin üzerinde ilgiyle karşılaştık. Bu yüzden İzmir'de hızlı bir şekilde şubeleşmeye devam ediyoruz. Şimdi Karabağlar'daki şubemizin de yerini tuttuk, tadilatı devam ediyor. 3. şube ile Karabağlar'da İzmir'e hizmet vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Göktaş, İzmir'den topladıkları kaynağı yine bu kentte değerlendireceklerini dile getirerek, "İzmir'in iş adamlarına sanayicilerine ihtiyaç duydukları anda destek olacağız. Faizsizlik ilkesi dahilinde bizimle çalışmak isteyen İzmirli iş adamlarımıza kapımız açık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bankacılık sektöründe katım bankalarının pazar payının yüzde 5 civarında olduğunu kaydeden Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu pazar payının daha da artacağını düşünüyoruz. Dünya geneline baktığımız zaman Türkiye katılım bankacılığında ilk 10'a giremiyor. Dünya üzerinde yüzde 50'lere varan pazar payı olan ülkeler mevcut. Bu da aslında ortadaki pastanın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bu potansiyeli şuradan da görebiliyoruz. Konvansiyonel bankaların, özellikle uluslararası bankaların İslami bankacılık penceresi açıyor olmaları, bu pazar payının daha da artacağını gösteriyor. Onların beklentisi de bizimkisi de aynı doğrultuda, hem Türkiye'de hem dünyada İslami bankacılığın pazar payı her geçen gün artacak."

Açılışa, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Erdoğmuş, Ahmet Ercüment Özbek, İlhan Albayrak, Vakıf Katılım Konak Şube Müdürü Abdullah Ergün, Vakıflar Bölge Müdürü Fethi Koç ve davetliler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
izmir şube açılışı Vakıf Katılım

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