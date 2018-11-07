Vakıf Katılım İzmit Şubesi açıldı

KOCAELİ (AA) - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Şubeleşmeye önümüzdeki yılda da devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl 110-115, belki 120 şubeyi zorlayacağız." dedi.

Vakıf Katılım'ın İzmit Şubesi, düzenlenen törenle açıldı. Karabaş Mahallesi'ndeki şubenin açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile davetliler katıldı.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli'nin, Türk sanayisi için oldukça önemli olduğunu ve en büyük 100 sanayi kuruluşunun 18'ine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Türkiye otomotiv sektörünün kalbinin attığı Kocaeli'de, Gebze'den sonra ikinci şubelerini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Göktaş, Kocaeli'deki KOBİ'leri destekleyeceklerini bildirdi.

Göktaş, şu anda şube sayılarının 86'ya ulaştığını belirterek, "Yılı 90-91 şubeyle kapatacağız. Ekonominin görece çalkantılı olduğu bir dönemde bile açılışlarımızı durdurmadık. Bu da aslında vatandaşların teveccühünün bir göstergesi. İlgiden çok memnunuz." dedi.