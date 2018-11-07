FİNANS

Vakıf Katılım İzmit Şubesi açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 13:39 | Son Güncelleme

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş: - "Şubeleşmeye önümüzdeki yılda da devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl 110-115, belki 120 şubeyi zorlayacağız"

KOCAELİ (AA) - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Şubeleşmeye önümüzdeki yılda da devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl 110-115, belki 120 şubeyi zorlayacağız." dedi.

Vakıf Katılım'ın İzmit Şubesi, düzenlenen törenle açıldı. Karabaş Mahallesi'ndeki şubenin açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile davetliler katıldı.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli'nin, Türk sanayisi için oldukça önemli olduğunu ve en büyük 100 sanayi kuruluşunun 18'ine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Türkiye otomotiv sektörünün kalbinin attığı Kocaeli'de, Gebze'den sonra ikinci şubelerini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Göktaş, Kocaeli'deki KOBİ'leri destekleyeceklerini bildirdi.

Göktaş, şu anda şube sayılarının 86'ya ulaştığını belirterek, "Yılı 90-91 şubeyle kapatacağız. Ekonominin görece çalkantılı olduğu bir dönemde bile açılışlarımızı durdurmadık. Bu da aslında vatandaşların teveccühünün bir göstergesi. İlgiden çok memnunuz." dedi.

Vakıf Katılım olarak KOBİ bankacılığına odaklanmak istediklerini ifade eden Göktaş, "Hükümetin yeni ekonomik planında desteklediği sektörlerde faaliyet gösteren, özellikle ihracata, ithal ikamesine, istihdama ve imalata yönelik şirketleri destekleme arzusundayız. Burada nihai hedef, hem hükümetin ekonomi politikalarını desteklemek hem cari açığı kapatıcı kurumlara destek vermek. Şubeleşmeye önümüzdeki yılda da devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl 110-115, belki 120 şubeyi zorlayacağız." şeklinde konuştu.

\

- "18,6 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştık"

İkram Göktaş, dünya genelindeki olumsuz konjonktüre rağmen Vakıf Katılım'ın aktif büyüklükte 2017 sonuna göre yüzde 41'lik büyüme sağladığını aktararak, "2018 üçüncü çeyreğinde yaklaşık 18,6 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştık. Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk." dedi.

Türkiye'de katılım bankacılığının pazar payının şu anda yüzde 5'ler seviyesinde olduğuna işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu, dünya ölçeğinde kıyasladığımız zaman düşük bir oran. Dünya ortalamasını yakalamamız halinde önümüzde ciddi bir potansiyel olduğunu gösteriyor bu... Türkiye İslami bankacılık alanında ilk 10 ülke arasına bile giremiyor. Yüzde 5 çok küçük bir oran. Yüzde 98-99'u Müslüman olan bir ülkede bu oranın yüzde 50'lere doğru çıkmasını bekliyoruz. Bu kapsamda ülkemizin finans merkezi olması gerçekten çok önemli. Üçüncü havalimanının adı İstanbul oldu. İstanbul çok değerli bir marka. Türkiye'nin ve İstanbul'un finans merkezi olması konusunda bu markayla birlikte çok önemli bir adım atıldı. Bizim kişisel görüşümüz Türkiye'nin öncelikle İslami finansın merkezi olması, ondan sonra global bir finans merkezi olma yolunda ilerlemesi."

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...
İnci Holding İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine atamaİnci Holding İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine atama
“Kıyafet Bağış Kampanyası” çocukların yüzünü güldürecek “Kıyafet Bağış Kampanyası” çocukların yüzünü güldürecek 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmit Kocaeli Vakıf Katılım

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

2019 yılında denetimler başlıyor! Maaşı düşük gösteren yandı

2019 yılında denetimler başlıyor! Maaşı düşük gösteren yandı

Benzine indirim!

Benzine indirim!

Marketler ve markalar indirime giriyor!

Marketler ve markalar indirime giriyor!

New Look, 100 mağazasını kapatmaya hazırlanıyor

New Look, 100 mağazasını kapatmaya hazırlanıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SunExpress “Guardian Angels” İzmir’de sınıfları boyadı 

SunExpress “Guardian Angels” İzmir’de sınıfları boyadı 

İnci Holding İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine atama

İnci Holding İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine atama

“Kıyafet Bağış Kampanyası” çocukların yüzünü güldürecek 

“Kıyafet Bağış Kampanyası” çocukların yüzünü güldürecek 

“Veri sızıntılarına karşı şifreleme ve kimlik doğrulama şart” 

“Veri sızıntılarına karşı şifreleme ve kimlik doğrulama şart” 

Kız öğrencilere Orkid’den “Okula Devam” desteği 

Kız öğrencilere Orkid’den “Okula Devam” desteği 

Aytemiz'den 'araçtan inmeden yakıt alma' kolaylığı

Aytemiz'den 'araçtan inmeden yakıt alma' kolaylığı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.