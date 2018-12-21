Vakıf Katılım, konut finansmanında aylık kar oranını 0,98'e indirdi

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım, konut finansmanında 120 aya kadar olan vadelerde aylık kar oranını yüzde 0,98'e indirdi.

Vakıf Katılım'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, banka, konut finansmanında 120 aya kadar olan vadelerde kar oranını aylık yüzde 0.98 seviyesine çekti.

Kampanya kapsamında Vakıf Katılım’la aktif (kredili) olarak çalışmakta olan konut üretici firmalarından satın alınacak konutlarla sınırlı olmak üzere aylık yüzde 0,98 kar oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle, 500 bin liraya kadar konut finansmanı kullanma imkanı sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, bu güne kadar reel ekonominin gelişimi için kendilerine düşen tüm sorumlulukları eksiksiz şekilde yerine getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimize en uygun maliyetle finansman desteği sağlama vizyonu ile çalışmalarımıza yön verdik. Şimdi de gerek uygun maliyetlerle ev sahibi olmak isteyen müşterilerimize destek vermek gerekse konut stokunu eriterek ülke ekonomimizin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörüne can vermek amacıyla, halihazırda müşterimiz olan ya da kurumumuzla aktif (kredili) olarak çalışan konut üreticisi firmalarından alınacak konutlar için konut finansmanı kar oranımızı 0.98 seviyesine çektik.