Vakıf Katılım Nevşehir Şubesi açıldı

NEVŞEHİR (AA) - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla, öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk, sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Göktaş, Vakıf Katılım'ın Nevşehir şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla yola çıkan Vakıf Katılım'ın istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirtti.

Şube çevresinde halkın yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyleyen Göktaş, diğer illerde olduğu gibi Nevşehir'de de hem müşterilerin finansal ihtiyaçlarının karşılanacağını hem de destekledikleri projelerle bölgenin gelişmesine katkı sunacaklarını ifade etti.

Göktaş, bankaların şube kapattıkları ya da şube yatırımlarını durdurduğu bir dönemde Vakıf Katılım'ın şubeleşme çalışmalarına hızla devam ettiğini, ülke genelinde büyük bir bölüme erişir hale geldiklerini belirtti.

İkram Göktaş, "Vakıf Katılım olarak bundan böyle yeni şubemiz, hızlı çözümlerimiz ve finansal desteğimizle ekonomisi her geçen gün daha da büyüyen, dünyada eşi benzeri olmayan doğal güzelliklere sahip Nevşehir'de olacağız. Bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunacak projelere destek vermeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

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