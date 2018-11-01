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Vakıf Katılım Nevşehir Şubesi açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 12:08 | Son Güncelleme

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş: - "Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla, öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk, sunmaya devam edeceğiz" - "2018'in üçüncü çeyreğinde kullandırdığımız fonlarımız yaklaşık 19,1 milyar lira, topladığımız fonlar da yaklaşık 12,8 milyar lira oldu"

NEVŞEHİR (AA) - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla, öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk, sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Göktaş, Vakıf Katılım'ın Nevşehir şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla yola çıkan Vakıf Katılım'ın istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirtti.

Şube çevresinde halkın yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyleyen Göktaş, diğer illerde olduğu gibi Nevşehir'de de hem müşterilerin finansal ihtiyaçlarının karşılanacağını hem de destekledikleri projelerle bölgenin gelişmesine katkı sunacaklarını ifade etti.

Göktaş, bankaların şube kapattıkları ya da şube yatırımlarını durdurduğu bir dönemde Vakıf Katılım'ın şubeleşme çalışmalarına hızla devam ettiğini, ülke genelinde büyük bir bölüme erişir hale geldiklerini belirtti.

İkram Göktaş, "Vakıf Katılım olarak bundan böyle yeni şubemiz, hızlı çözümlerimiz ve finansal desteğimizle ekonomisi her geçen gün daha da büyüyen, dünyada eşi benzeri olmayan doğal güzelliklere sahip Nevşehir'de olacağız. Bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunacak projelere destek vermeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.
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- "Köklü bir geçmişe sahibiz"

Katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla yatırımlara devam ettiklerini, başta yeni ödeme sistemleri olmak üzere pek çok alanda geliştirme çalışmalarının sürdüğünü anlatan Göktaş, şunları söyledi:

"Her ne kadar katılım bankacılığı sektörünün en genç üyesi olsak da köklü bir geçmişe sahibiz. Gençliğimizin getirdiği dinamizmi ve takipçisi olduğumuz kadim vakıf kültürünün yüzyıllara dayanan birikimini harmanlayarak, kamunun katılım bankacılığına verdiği destek doğrultusunda hızlı bir büyüme süreci geçiriyoruz. Vakıf Katılım olarak sektördeki temel misyonumuzu, mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, sektörü ve ülkemiz ekonomisini büyütecek yatırımları hayata geçirmek olarak görüyoruz. Bu vizyon doğrultusunda yön verdiğimiz çalışmalarımız sonucunda 2018'in üçüncü çeyreğinde 2017 yıl sonuna göre yüzde 41'lik bir büyüme sergiledik ve yaklaşık 18,6 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştık. Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla, öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk, sunmaya devam edeceğiz. 2018'in üçüncü çeyreğinde kullandırdığımız fonlarımız yaklaşık 19,1 milyar lira, topladığımız fonlar da yaklaşık 12,8 milyar lira oldu."

- "Vakıf Katılım sektörün en hızlı büyüyen kurumu"

Katılım bankacılığında en hızlı büyüyen kurum olduklarını dile getiren Göktaş, "Vakıf Katılım olarak büyüme stratejimiz ve müşterilerimize yakın olma ilkemiz doğrultusunda şubeleşme çalışmalarımıza yılın son çeyreğinde de devam ediyoruz. Bu doğrultuda 2018 yılı sonuna kadar yapacağımız yeni şube yatırımları ile 90 şube sayısını aşmayı ve yaklaşık bin 200 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vakıf Katılım Nevşehir Şubesinin açılış kurdelesi, Göktaş ile Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Vali Yardımcısı Aydın Abak, Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Betül Vural Yılmaz ve Şube Müdürü Hasan Göksel tarafından kesildi.

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