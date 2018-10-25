Vakıf Katılım Ordu Şubesi açıldı

Vakıf Katılım'ın Ordu Şubesi düzenlenen törenle açıldı.

Altınordu ilçesi Düz Mahalle'deki şubenin açılışında konuşan Ordu Valisi Seddar Yavuz, Vakıf Katılım'ı, Ordu ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak, özellikle de faizsiz bankacılığın ülkede gelişmesi bakımından önemli bir yatırım olarak gördüklerini söyledi.

Orduluların da katılım bankalarına ilgisi olduğunu belirten Vali Yavuz, "İnanıyorum ki bu yatırım Ordu ekonomisine önemli katkı sunacaktır. Vatandaşlarımızın katılım bankalarına ve özellikle de Vakıf Katılım Bankası'na ilgi göstermesini bekliyoruz." dedi.

Vali Yavuz, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş ve yönetim kurulu üyelerine de teşekkür etti.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş ise katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla çıktıkları bu yolda, istikrarlı büyümeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Şube açtıkları bölgelerde halkın yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını dile getiren Göktaş, diğer illerde olduğu gibi Ordu'da da hem müşterilerin finansal ihtiyaçlarına derman olacak hem de destekledikleri projelerle bölgenin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaklarını kaydetti.