Vakıf Katılım'dan 260 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Göktaş, "Vakıf Katılım olarak kurulduğumuz günden bu yana faizsiz bankacılık prensiplerine uygun sermaye piyasasının gelişmesi ve çeşitlendirilmesi için önemli çalışmalar ortaya koyuyoruz. Bu vizyon doğrultusunda 260 milyon liralık, nitelikli yatırımcılara yönelik kira sertifikası ihracımızı başarıyla tamamladık." ifadelerini kullandı.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş konvansiyonel ürünlerin dışında sermaye piyasası ürünlerinin ciddi anlamda hayatımıza girmesi geretiğini, fonlama kaynaklarını çeşitlendirerek sermaye piyasasının gelişimini sağlayabileceklerini ancak bu şekilde sürdürülebilir bir büyüme yakalayabileceklerini belirtti.

"Ülkemizin büyümesine katkı sağlayarak aktif büyüklükte 2017 son çeyreğine göre yüzde 10'luk büyüme sergiledik ve 2018 yılı birinci çeyreğinde 14,5 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştık. Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk. 2018 yılı ilk çeyreğinde kullandırdığımız fonlarımız 14,7 milyar lira, topladığımız fonlar da 11,3 milyar lira oldu.

Karlılık alanında gösterdiğimiz başarılı performansı sürdürerek, 2018 yılı ilk çeyreğinde 54,5 milyon lira net kar elde ettik. 2018'in ilk çeyreğinde öz kaynaklarımız 1,2 milyar lira olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranımız ise yasal yükümlülük seviyesinin üzerinde yüzde 13,22 olarak kaydedildi. Bu süreçte bir yandan finansal hedeflerimize ulaşmak için büyük bir gayretle çalışırken bir yandan da şubeleşme çalışmalarına kaldığımız yeren devam ettik. Şu anda 31 şehirde bulunan toplam 65 şubemizle bireysel müşterilerimizin ve KOBİ'lerimizin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılıyor, onlara desteklerimizi sürdürüyoruz."

