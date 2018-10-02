Vakıf Katılım’dan 300 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığı ile 300 milyon TL tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığı ile 300 milyon TL tutarında, 107 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Vakıf Katılım olarak, sektördeki temel misyonumuzu sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, sektörü ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisini daha da büyütmek olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, hem yurt içinde hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dahil etmek, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve toplanan fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışmalarına yön verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu vizyon doğrultusunda 26 Eylül'de 300 milyon liralık, nitelikli yatırımcıya satış yöntemini kullanarak kira sertifikası ihracı aracılığıyla fon sağladık. Bu yıl içerisinde şu ana kadar 17 tertip ihraç ile toplamda yaklaşık 3 milyar TL'lik kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladık ve tedavülde yaklaşık 1,6 milyar TL’lik kira sertifikamız bulunuyor. 2017 Haziran ayında başlayan kira sertifikası ihraçlarımızla son 15 ay içerisinde bankamıza toplamda yaklaşık 4,7 milyar TL’lik bir kaynak sağlamış olduk. Bu şekilde kira sertifikaları alanında sektöre katkı sunmaya, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve katılım bankacılığında referans bir kurum olma hedefimize uygun şekilde ekonomiye destek olmaya devam edeceğiz."