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Vakıf Katılım’dan 300 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 11:44 | Son Güncelleme

Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla 300 milyon TL tutarında kira sertifikası ihracını yaptı - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş: - "2017 Haziran ayında başlayan kira sertifikası ihraçlarımızla son 15 ay içerisinde bankamıza toplamda yaklaşık 4,7 milyar TL’lik bir kaynak sağlamış olduk" -"2018 yıl sonuna kadar yapacağımız yeni şube yatırımları ile 90 şube sayısını aşmayı ve yaklaşık bin 200 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığı ile 300 milyon TL tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığı ile 300 milyon TL tutarında, 107 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Vakıf Katılım olarak, sektördeki temel misyonumuzu sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, sektörü ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisini daha da büyütmek olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, hem yurt içinde hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dahil etmek, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve toplanan fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışmalarına yön verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu vizyon doğrultusunda 26 Eylül'de 300 milyon liralık, nitelikli yatırımcıya satış yöntemini kullanarak kira sertifikası ihracı aracılığıyla fon sağladık. Bu yıl içerisinde şu ana kadar 17 tertip ihraç ile toplamda yaklaşık 3 milyar TL'lik kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladık ve tedavülde yaklaşık 1,6 milyar TL’lik kira sertifikamız bulunuyor. 2017 Haziran ayında başlayan kira sertifikası ihraçlarımızla son 15 ay içerisinde bankamıza toplamda yaklaşık 4,7 milyar TL’lik bir kaynak sağlamış olduk. Bu şekilde kira sertifikaları alanında sektöre katkı sunmaya, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve katılım bankacılığında referans bir kurum olma hedefimize uygun şekilde ekonomiye destek olmaya devam edeceğiz."

İkram Göktaş, büyük bir titizlikle ve gayretle yürüttükleri çalışmalar neticesinde önemli bir büyüme ivmesi yakaladıklarını ifade ederek, 2023’te sektör lideri olma yolunda emin adımlarla yol aldıklarını kaydetti.

Vakıf Katılım olarak aktif büyüklükte 2017 yıl sonuna göre yüzde 20’lik bir büyüme sergilediklerini ve 2018’in 7 ayında 17,8 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştıklarının anımsatan Göktaş, geride bıraktıkları dönemde milli ekonomiye destek vermek amacıyla, öz kaynaklarını da devreye sokarak topladıklarından daha fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduklarını bildirdi.

Göktaş, 2018 Temmuz sonuna kadar kullandırdıkları fonların (nakdi + finansal kiralama + gayri nakdi) 16,9 milyar TL, topladıkları fonların ise 13,1 milyar TL olduğunun bilgisini verdi.

Sergiledikleri başarılı performans doğrultusunda şube ağlarını da hızla genişletmeye, ekonomide yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Türkiye'ye güvenmeye ve yatırım yapmaya devam ettiklerini ifade eden Göktaş, "Bu doğrultuda bankaların şube kapattıklarına şahit olduğumuz bir dönemde, 81 şubeye ulaşarak ülke coğrafyasının büyük bir kısmına erişir hale geldik. 2018 yıl sonuna kadar yapacağımız yeni şube yatırımları ile 90 şube sayısını aşmayı ve yaklaşık bin 200 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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kira sertifikası ihracı Vakıf Katılım Vakıf Varlık Kiralama AŞ

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