Vakıf Katılım'dan 500 milyon liralık kira sertifikası ihracı

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla 500 milyon TL tutarında, 126 gün vadeli, tahsisli satış yöntemiyle kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda Türk sermaye piyasalarında dinamizmin arttığını, konvansiyonel ürünlerin dışında sermaye piyasası ürünlerinin daha fazla hayatlarına girdiğini bildirdi.

Fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi açısından önemli olan bu durumun aynı zamanda Türk ekonomisinin giderek güçlenmesinin de önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Vakıf Katılım olarak bizler de, kurulduğumuz günden bu yana faizsiz bankacılık prensiplerine uygun sermaye piyasasının gelişmesi ve çeşitlendirilmesi için önemli çalışmalar ortaya koyuyoruz. Bu vizyon doğrultusunda 500 milyon liralık, tahsisli satış yöntemiyle kira sertifikası ihracımızı başarıyla tamamladık. Son bir yıl içerisinde 17 tertip ihraç ile toplamda yaklaşık 3,2 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik ve şu an tedavülde yaklaşık 1,2 milyar liralık kira sertifikamız bulunuyor."