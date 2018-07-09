FİNANS

Vakıf Katılım’dan 500 milyon liralık kira sertifikası ihracı

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 12:18 | Son Güncelleme

Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.

Ayşegül Acar / İstanbul, 9 Temmuz (DHA) - Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla 500 milyon lira tutarında, 126 gün vadeli, tahsisli satış yöntemiyle kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş şunları söyledi:
"Son yıllarda Türk sermaye piyasalarında dinamizmin arttığını, konvansiyonel ürünlerin dışında sermaye piyasası ürünlerinin daha fazla hayatımıza girdiğini görüyoruz.
"Fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi açısından önemli olan bu durum, aynı zamanda ekonomimizin giderek güçlenmesinin de önemli bir göstergesi.
"Vakıf Katılım olarak bizler de, kurulduğumuz günden bu yana faizsiz bankacılık prensiplerine uygun sermaye piyasasının gelişmesi ve çeşitlendirilmesi için önemli çalışmalar ortaya koyuyoruz.
"Bu vizyon doğrultusunda 500 milyon liralık, tahsisli satış yöntemiyle kira sertifikası ihracımızı başarıyla tamamladık.
"Son 1 yıl içinde 17 tertip ihraç ile toplamda yaklaşık 3.2 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik ve şu an tedavülde yaklaşık 1.2 milyar liralık kira sertifikamız bulunuyor.
"Bu şekilde kira sertifikaları alanında sektöre katkı sunmaya, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve reel ekonomiye destek olmaya devam edeceğiz."

PARTNERSarmaş dolaşSarmaş dolaş
'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı
Bu lisenin mezunları işsiz kalmıyorBu lisenin mezunları işsiz kalmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

701 numaralı KHK ile kapatılan Avantaj Televizyon İnteraktif Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi bakın kim çıktı!

701 numaralı KHK ile kapatılan Avantaj Televizyon İnteraktif Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi bakın kim çıktı!

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı

'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı

Bu lisenin mezunları işsiz kalmıyor

Bu lisenin mezunları işsiz kalmıyor

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

Junioshow Fuarı sona erdi

Junioshow Fuarı sona erdi

TİM Başkanı Gülle: Ticari savaşların kazananı olmaz

TİM Başkanı Gülle: Ticari savaşların kazananı olmaz

TOKİ 2018'in ilk 6 ayında 20 bin 973 konutu ihale etti

TOKİ 2018'in ilk 6 ayında 20 bin 973 konutu ihale etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.