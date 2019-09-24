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Vakıf Katılım'dan 525 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 10:27 | Son Güncelleme

Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ. aracılığı ile 19 Eylül 2019'da 525 milyon TL tutarında, 48 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı yaptı

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama AŞ. aracılığıyla 525 milyon TL tutarında, 48 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, katılım bankacılığında Sermaye Piyasaları Ürünlerinin geliştirilmesine öncülük eden Vakıf Katılım, sukuk ihraçlarına bir yenisini daha ekledi.

Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ. aracılığı ile 19 Eylül 2019'da 525 milyon TL tutarında, 48 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım olarak, temel misyonlarının sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek olmadığını, sektörü ve dolayısıyla Türk ekonomisini daha da büyütmek olarak gördüklerini belirtti.

Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem yurt içinden hem yurt dışından daha fazla yatırımcıya ulaşarak onları katılım bankacılığı sistemimize dahil etmek, fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve topladığımız fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu misyon doğrultusunda 19 Eylül'de gerçekleşen ihracımızla birlikte 2019 yılındaki 24 tertip ihracımızla nitelikli yatırımcılarımızdan toplamda yaklaşık 5,6 milyar TL'lik fon sağladık ve şu anda tedavülde yaklaşık 2 milyar TL’lik kira sertifikamız bulunuyor."

Vakıf Katılım olarak son 2 yıl içerisinde 62 tertip halinde yaklaşık 12,5 milyar TL'lik kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladıklarını belirten Göktaş, 2017 yılı ikinci yarısında başladıkları kira sertifikası ihraçları sayesinde yaklaşık son 2 yıl içerisinde Vakıf Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden gerçekleştirdikleri 55 ihraç neticesinde yaklaşık 11,6 milyar TL'lik bir rakama ulaştıklarını kaydetti.

Göktaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yandan Bankamız fonlama kaynaklarını çeşitlendirirken diğer yandan Katılım Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden yaptığımız 7 ihraç neticesinde sağlanan yaklaşık 903 milyon TL’lik fonlama ile özel sektör şirketlerinin katılım bankacılığı sermaye piyasası araçlarını kullanmalarına aracılık ettik. Ayrıca, 2019 yılı içerisinde planlanan ilk özel sektör yurt dışı sukuk ihracımızı gerçekleştirebilmek için 250 milyon USD tutarında SPK ihraç tavanı onayı temin ettik. Gelecek dönemde belli başlı pek çok sektörlerde planlamakta olduğumuz yeni kira sertifikası ihraçlarımız ile yolumuza devam ederek katılım bankacılığı prensiplerine uygun sermaye piyasası ürünleri vasıtasıyla nitelikli firmalarımızın fonlama kaynaklarını zenginleştirmeyi ve tüm gücümüzle Türkiye’miz ekonomisine destek olmayı sürdüreceğiz."

- "2019 yılında, yaklaşık 110 şubeye ulaşmayı planlıyoruz"

Göktaş, önümüzdeki dönemde, bireysel ve KOBİ müşteri sayımızı sayısını daha da artırmayı artırmak, mevcut ürün ve hizmet yelpazesini çeşitlendirip daha fazla kişiyi katılım bankacılığıyla tanıştırarak tabana yaymak istediklerini belirtti.

Sağlıklı bilanço yapılarını koruyarak emin adımlarla hızla büyümeye devam edecekleri 2019 yılında, yaklaşık 110 şubeye ulaşarak Türkiye genelindeki kapsama alanlarını genişletmeyi planladıklarını belirten Göktaş, "Bunun yanında, devletimizin önceliklendirdiği sektörlere ağırlık vererek stratejik projeleri finanse etmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik, hali hazırda destek sunduğumuz maden, enerji hammaddeleri, yerli enerji üretim ekipmanları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırım projelerini desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemlerde de hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Göktaş sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl 2. kez düzenlenen Ekonomi Zirvesi sonrası, kendi alanında başarılı işlere imza atan isimlere verilen Ekonomi Zirvesi Altın Değerler Ödülleri'nde Türkiye'nin En Başarılı Katılım Bankası ödülünü, Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde de katılım bankacılığı sektöründe Yılın En İtibarlısı ödülünü aldık. Bu ödüller ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor."

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Vakıf Katılım

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