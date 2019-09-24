Vakıf Katılım'dan 525 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama AŞ. aracılığıyla 525 milyon TL tutarında, 48 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, katılım bankacılığında Sermaye Piyasaları Ürünlerinin geliştirilmesine öncülük eden Vakıf Katılım, sukuk ihraçlarına bir yenisini daha ekledi.

Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ. aracılığı ile 19 Eylül 2019'da 525 milyon TL tutarında, 48 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım olarak, temel misyonlarının sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek olmadığını, sektörü ve dolayısıyla Türk ekonomisini daha da büyütmek olarak gördüklerini belirtti.

Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem yurt içinden hem yurt dışından daha fazla yatırımcıya ulaşarak onları katılım bankacılığı sistemimize dahil etmek, fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve topladığımız fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu misyon doğrultusunda 19 Eylül'de gerçekleşen ihracımızla birlikte 2019 yılındaki 24 tertip ihracımızla nitelikli yatırımcılarımızdan toplamda yaklaşık 5,6 milyar TL'lik fon sağladık ve şu anda tedavülde yaklaşık 2 milyar TL’lik kira sertifikamız bulunuyor."