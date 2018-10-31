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Vakıf Katılım'ın Karaman şubesi açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 12:56 | Son Güncelleme

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş: - "Katılım bankacılığının Türkiye'deki pazar payı yüzde 5. Tabii ki bu yeterli değil. 2025 yılında yüzde 15'lik bir pazar payını hedefliyoruz. Bunu hedeflerken ciddi bir sermaye girişi gerekiyor. Bu sermaye girişini sağlamak adına da çeşitli girişimlerimiz zaten hali hazırda mevcut" - "İstanbul'un uluslararası finans merkezi olması fikrini benimsiyorum, inanıyorum. Öncelikli olarak Müslüman bir ülke olarak İslami finansın merkezi olması gerektiğini düşünüyorum. Akabinde global finans merkezi olmasının yolu da açılacaktır"

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Katılım bankacılığının Türkiye'deki pazar payı yüzde 5. Tabii ki bu yeterli değil. 2025 yılında yüzde 15'lik bir pazar payını hedefliyoruz. Bunu hedeflerken ciddi bir sermaye girişi gerekiyor. Bu sermaye girişini sağlamak adına da çeşitli girişimlerimiz zaten hali hazırda mevcut." dedi.

Vakıf Katılım'ın Karaman Şubesi törenle açıldı.

Göktaş, Külhan Mahallesi'ndeki şubenin açılışında yaptığı konuşmada, halk arasında Vakıf Katılım'ın VakıfBank'ın iştiraki olduğu yönünde yaygın bir görüş olduğunu söyledi.

Bu görüşün doğru olmadığını belirten Göktaş, "Vakıf Katılım VakıfBank'ın iştiraki değil. Yüzde 100'ü Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait faizsiz finans kurumu. Vakıf Bank'ın da yüzde 58'i Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait. Önümüzdeki dönem sermaye değişimi olacak. Vakıf Katılım'a doğru bir sermaye enjeksiyonu bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Karaman'ın katılım bankacılığı için önemli bir il olduğunu dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Karaman özel bir il. Anadolu'nun birçok ilinden ayrışıyor. Katılım bankacılığına teveccühün yüksek olduğunu bildiğimiz bir il. Biz Karaman'a aslında birçok büyük ilden daha önce geldik, sırf katılım bankacılığına olan potansiyelinden dolayı. Karaman, bu güvenimizi boşa çıkarmadığını gösteriyor. Karaman'da daha güzel işler yapacağız."

- Hedef, yüzde 15'lik pazar payı

Göktaş, Vakıf Katılım'ın bir KOBİ bankası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Vakıf Katılım, sermaye yapısıyla KOBİ'lere destek vermeyi ön planda tutan bir banka. Yeni ekonomik plan kapsamında bir kamu bankası olarak hükümetimizin öncelik verdiği alanlara biz de öncelik veriyoruz. Sağlık, enerji, yenilenebilir enerji, KOBİ'ler... O hedefler doğrultusunda devam ediyoruz. Katılım bankacılığının Türkiye'deki pazar payı yüzde 5. Tabii ki bu yeterli değil. 2025 yılında yüzde 15'lik bir pazar payını hedefliyoruz. Bu pazar payını hedeflerken ciddi bir sermaye girişi gerekiyor. Bu sermaye girişini sağlamak adına da çeşitli girişimlerimiz zaten hali hazırda mevcut."

İstanbul'un uluslararası finans merkezi olması fikrini benimsediğini, bu fikre inandığını söyleyen Göktaş, "Öncelikli olarak Müslüman bir ülke olarak İslami finansın merkezi olması gerektiğini düşünüyorum. Akabinde global finans merkezi olmasının yolu da açılacaktır." dedi.

Karaman Valisi Fahri Meral de Vakıf Katılım'ın Karaman için hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, şubenin açılışı yapıldı.

Açılışa, Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Betül Vural Yılmaz, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökhan Alkan, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ve çok sayıda davetli katıldı.

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karaman Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş

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