VakıfBank 1.1 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı

İstanbul, 26 Nisan (DHA) - VakıfBank, 17 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 279.5 milyon dolar ve 723.5 milyon euro olmak üzere toplam 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi sağladı.

Mizuho Bank’ın ajan banka olduğu ve koordinatörlük görevini Emirates NBD Capital ile paylaştığı 367 gün vadeli kredinin maliyeti, 2018 yılı kasım ayındaki işleme göre 25 baz puan düşerek dolar dilimi için Libor + yüzde 2.50 ve euro dilim için Euribor + yüzde 2.40 olarak gerçekleşti. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak işlemin yenileme rasyosu da yüzde 100 düzeyine ulaştı.

Yılbaşından bu yana farklı yapılar altında gerçekleştirmiş oldukları işlemlerle kaynak çeşitliliğini artırmayı sürdürdüklerini belirten VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif bankalarından biri olduklarına dikkat çekerek, yurtdışından kaynak sağlamaya devam etmekten memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Çeşitli programlar çerçevesinde gerçekleştirilen ihraç işlemleriyle VakıfBank’ın sermaye yapısını güçlendirirken milli ekonomiye de kaynak sağladıklarını vurgulayan Özcan, "Son olarak 17 ülke ve 38 bankanın katılımıyla sendikasyon kredimizi yüzde 100 oranında yenileyerek ülkemiz üzerindeki spekülasyonlara karşı güçlü bir cevap daha verdik. Yılın geride kalan bölümünde olduğu gibi yakın gelecekte de yurtdışından uzun vadeli ve uygun maliyetlerle kaynak sağlamaya ve milli ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile sendikasyon kredisine katılan banka temsilcilerine hem milli ekonomimize hem de Bankamıza duydukları güven nedeni ile bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Sendikasyon kredisi işlemi ile ilgili önemli hususlardan birinin de yeni katılımcı banka sayısındaki artış olduğunu ifade eden Özcan, "Geçen yılın nisan ayındaki işlem ile karşılaştırıldığında listemize, işlemimize dokuz yeni bankanın iştirak ettiğini büyük bir memnuniyetle görüyoruz. VakıfBank’ın muhabir bankalarına sağladığı iş çeşitliliği ve iş hacminin artmaya devam etmesiyle çok rekabetçi maliyetlerle kaynak temin ediyoruz. Sendikasyon işleminde bizi destekleyen bankalarla iş hacmimizi daha da artıracağız. Yurt dışından kaynak temin ederek reel sektöre destek olmaya ve dış ticareti finanse etmeye devam edeceğiz" diye ekledi. (Fotoğraflı)

