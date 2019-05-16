VakıfBank, 8'inci özel bankacılık şubesini Antalya'da açtı

"Üst gelir grubu, tüm klasik bankacılık ihtiyaçlarının yanı sıra parametrelerini kendilerinin belirlediği özel yatırım danışmanlığı ve yönetimi hizmeti de almak istiyor. VakıfBank olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürün ve hizmetleri uygulamaya alıyor, özellikle dijital kanallardan müşteri taleplerini karşılayarak kolay erişilebilen, hızlı ve kusursuz hizmet sunan bir banka olmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşımımız çerçevesinde geliştirdiğimiz VakıfBank Özel Bankacılık şubeleriyle hem müşterilerimize karlı yatırım yapma imkanı tanıyoruz hem de bankamızın karlılığını artırıyoruz."

VakıfBank Antalya Özel Bankacılık şubesi, mevduatı 500 bin lira ve üzeri olan üst gelir grubu müşterilere hizmet verecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, "Kişiye Özel Yaklaşım" anlayışıyla geliştirdiği özel bankacılık şubeleriyle müşteri memnuniyetini artırmaya devam ediyor. Bu yaklaşımla 8'inci özel bankacılık şubesi, Türkiye’nin en önemli marka şehirlerinden Antalya’da açıldı.

Özcan, VakıfBank Özel Bankacılık şubelerinde verilen hizmetlere ilişkin, "2018 yılında hedef müşteri gruplarına yönelik etkin çalışmalar ile müşteri sayımızı 2017 sonuna göre yaklaşık yüzde 57 artırdık. VakıfBank Özel Bankacılık operasyonumuz, toplam varlığı 500 bin TL ve üzeri olan müşterilere 3'ü İstanbul’da, diğerleri Ankara, İzmir, Bursa ve Adana’da olmak üzere, özel tasarlanmış şubeleriyle hizmet veriyor. Antalya ile 8 şubeye ulaşmış olduk." ifadelerini kullandı.

Büyüme politikalarını potansiyel müşteri kazanımı ve müşteri memnuniyeti ekseninde değerlendirdiklerini belirten Özcan, şunları kaydetti:

"VakıfBank Özel Bankacılık birimimiz, 2018 yılında varlık büyüklüğünü 2017 sonuna göre yaklaşık yüzde 45 oranında artırdı. VakıfBank Özel Bankacılık şubelerimizde opsiyon, swap gibi her türlü türev ürünlerin alım satımına yönelik ileri düzeyde uzmanlık gereken hizmetleri sunuyoruz. Getirisi ve riski farklı olan her türlü yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası enstrümanları, sabit-değişken getirili devlet ve özel sektör menkul kıymetleri, yapılandırılmış mevduat ürünleri, yurt içi/dışı hisse senetleri alım-satımı, özel fonlar gibi ürün ve hizmetlerin yanı sıra günlük hayatı kolaylaştıran müşterilerimize hizmet sunuyoruz."