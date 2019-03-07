VakıfBank, BM'nin Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzaladı

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, Birleşmiş Milletler'in (BM) özel sektör girişimi Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (Women’s Empowerment Principles-WEPs) imzaladı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, kadının değerleri ve yetenekleriyle sadece iş hayatında değil, hayatın her alanında etkin şekilde var olmasına destek veren banka, BM'nin özel sektör girişimi WEPs'i imzaladı ve kadın dostu politikalarını BM nezdinde taahhüt altına alarak tescilledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, banka olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklediklerini ve politikalarını bu anlayışla şekillendirdiklerini belirterek, liyakatin cinsiyeti olmadığının bilinciyle yönetim kurulu dahil her seviyede kadın çalışma arkadaşlarıyla ortak hedeflere yürüdüklerini kaydetti.

Bankada kadın çalışanların önemli görevlerde bulunduğunu vurgulayan Özcan, "Bankamızda kredi tahsisten insan kaynaklarına, hazineden kurumsal iletişime, ticari şubelerden kurumsal şubelere kadar birçok birimde, en önemli karar mekanizmalarında kadın çalışma arkadaşlarımız yönetici olarak inisiyatif kullanıyor. Benzer şekilde VakıfBank Finans Grubumuz çatısı altındaki şirketlerimizde de kadın genel müdürlerimiz ve genel müdür yardımcılarımız görev alıyor. 'Güçlü Türkiye'nin lider bankası' olarak güçlü kadınlara yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.