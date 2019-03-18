VakıfBank BusinessCard ile BP Taşıtmatik'te yüzde 5 indirim

İSTANBUL (AA) - VakıfBank ile BP Türkiye, KOBİ ve ticari segmentteki müşteriler için iş birliğine imza attı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, iki marka arasındaki anlaşmaya göre VakıfBank BusinessCard ile BP Taşıtmatik aracılığıyla yapılan akaryakıt alımlarında anında yüzde 5 indirim uygulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, VakıfBank olarak bir yandan milli ekonomiye destek olurken, diğer yandan da "Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası" olma vizyonu ve tüm paydaşlarının "Yanındaki Güç" olma sorumluluğu ile müşteri talep ve ihtiyaçlarına etkin cevap verebilmek adına ürün ve hizmetler geliştirmeye devam etiklerini, bunun için banka ve sektörle ilgili sürekli araştırmalar yaptıklarını ve müşterilerini dinlemeye önem verdiklerini belirtti.

Akaryakıt sektörünün, Türkiye’de kredi kartları ile yapılan harcamalarda, market ve gıda sektörünün ardından ikinci sırada geldiğine işaret eden Özcan, "Bankalar ile akaryakıt şirketlerinin birlikte hareket etmeleri önem taşıyor. Bir bakıma iki sektör arasındaki sinerji müşterilere büyük faydalar sağlıyor. BP Türkiye ile imza attığımız anlaşma da bu yaklaşımın bir ürünüdür. 100 yılı aşkın bir tecrübe ile ülkemizde ve dünyada kaliteli hizmet veren böylesine kıymetli bir şirketle yan yana bulunmaktan son derece büyük bir memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.