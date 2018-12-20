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"VakıfBank Gaziantep Zirvesi"

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 23:10 | Son Güncelleme

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan: - "Kurdaki dengelenme ve enflasyondaki durulma 2019'a daha büyük bir umutla bakmamızı sağlıyor. Dengelenme, değişim ve disiplin ana başlığından oluşan ve piyasalarca çok olumlu karşılanan Yeni Ekonomi Programı ışığında önümüzde iki yıl bir dengelenme yaşanacaktır"

GAZİANTEP (AA) - VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Kurdaki dengelenme ve enflasyondaki durulma 2019'a daha büyük bir umutla bakmamızı sağlıyor. Dengelenme, değişim ve disiplin ana başlığından oluşan ve piyasalarca çok olumlu karşılanan Yeni Ekonomi Programı ışığında önümüzde iki yıl bir dengelenme yaşanacaktır." dedi.

Özcan, bir otelde düzenlenen "VakıfBank Gaziantep Zirvesi" etkinliğinde yaptığı konuşmada, başta Gaziantep olmak üzere bölgenin, milli ekonomiye en çok destek veren bölgelerden biri olduğunu söyledi.

Ekonomik dalgalanmanın geride kaldığını ve Türkiye'nin artık normalleşme sürecine girdiğini dile getiren Özcan, şöyle konuştu:

"Türk ekonomisi nisan ayı gibi girdiği türbülanstan Allah'a hamdolsun çıkmıştır. Rahip Brunson olayları tabii ki endişeler yaratmıştı. Kurla birlikte piyasa faiz oranları da şok yaşamıştı. Merkez Bankası politika faizini artırmıştı. Tabii bu faiz artışlarından bankalar olarak maalesef olumsuz etkileniyoruz. Bankalar hiçbir zaman faizlerin artmasıyla para kazanmazlar. Bu bankaların aleyhine bir durumdur. Hamdolsun kurdaki dengelenme ve enflasyondaki durulma 2019'a daha büyük bir umutla bakmamızı sağlıyor. Dengelenme, değişim ve disiplin ana başlığından oluşan ve piyasalarca çok olumlu karşılanan Yeni Ekonomi Programı ışığında önümüzde iki yıl bir dengelenme yaşanacaktır."

Özcan, VakıfBank olarak, Türkiye ekonomisine değer katan ve markalaşmaya büyük katkı sağlayan projelere de destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şahap Kavcıoğlu da Gaziantep'in üreten bir şehir olduğunu belirtti.

Hükümetin üreten insanlara her türlü desteği verdiğini vurgulayan Kavcıoğlu, "Şu an Mecliste 2019 bütçesi görüşülüyor. Bu kadar saldırılara rağmen bu kadar kur dalgalanmasına, faizlerin yükselmesine rağmen 2013'ten bu tarafa Türkiye'de bütçe, yatırımlara ayrılan payıyla örnek bir bütçedir dünyada." diye konuştu.

Dışarıdan yapılan saldırılarla ekonominin bozulmaya çalışıldığını ifade eden Kavcıoğlu, şunları kaydetti:

"1990'lı yıllarda topladığımız verginin yüzde 80'ini faize harcıyorduk. Üretime ve halkın refahına hiçbir şey kalmıyordu. 2010'lu yıllara geldiğimizde topladığımız vergilerin sadece yüzde 10'u faize gidiyor. Yüzde 90'ını üreten insanlara, vatandaşlarımızın refahına harcıyoruz. Bu sene bütçemizdeki faiz gideri, faiz artışlarından dolayı önceki yıllara göre artmıştır. Bu nereden gidecek, halkın refahından, üreticiye yapılacak destekten gidecek. Ancak çok güçlü bir hükümetimizin olması bunların hiçbir şekilde kesintiye uğramadan yine aynı şekilde üreticiye yardım desteği devam ediyor. Bütçede üreten insanlara, KOBİ'lere, yatırımcılara, özel sektörün üretim yapabilmek için teşvikleri dahil, bütçeden ayrılan kaynak 65 milyar lira. Dolayısıyla siz üretmeye devam edin, bu devlet, bu bankalar sizin yanınızda."

Gaziantep Valisi Davut Gül de VakıfBank'ın Türkiye ekonomisine katkısını bildiklerini kaydederek, kredi faizlerinin daha uygun hale gelmesiyle ve ülkedeki istikrarla beraber, Gaziantep'in yatırımlarının devam edeceğine işaret etti.

Programda, Gaziantep'teki ve çevre şehirlerden gelen iş insanları, banka yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

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Gaziantep Vakıfbank VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan

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