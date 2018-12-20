GAZİANTEP (AA) - VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Kurdaki dengelenme ve enflasyondaki durulma 2019'a daha büyük bir umutla bakmamızı sağlıyor. Dengelenme, değişim ve disiplin ana başlığından oluşan ve piyasalarca çok olumlu karşılanan Yeni Ekonomi Programı ışığında önümüzde iki yıl bir dengelenme yaşanacaktır." dedi.

Özcan, bir otelde düzenlenen "VakıfBank Gaziantep Zirvesi" etkinliğinde yaptığı konuşmada, başta Gaziantep olmak üzere bölgenin, milli ekonomiye en çok destek veren bölgelerden biri olduğunu söyledi.

Ekonomik dalgalanmanın geride kaldığını ve Türkiye'nin artık normalleşme sürecine girdiğini dile getiren Özcan, şöyle konuştu:

"Türk ekonomisi nisan ayı gibi girdiği türbülanstan Allah'a hamdolsun çıkmıştır. Rahip Brunson olayları tabii ki endişeler yaratmıştı. Kurla birlikte piyasa faiz oranları da şok yaşamıştı. Merkez Bankası politika faizini artırmıştı. Tabii bu faiz artışlarından bankalar olarak maalesef olumsuz etkileniyoruz. Bankalar hiçbir zaman faizlerin artmasıyla para kazanmazlar. Bu bankaların aleyhine bir durumdur. Hamdolsun kurdaki dengelenme ve enflasyondaki durulma 2019'a daha büyük bir umutla bakmamızı sağlıyor. Dengelenme, değişim ve disiplin ana başlığından oluşan ve piyasalarca çok olumlu karşılanan Yeni Ekonomi Programı ışığında önümüzde iki yıl bir dengelenme yaşanacaktır."