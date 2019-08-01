VakıfBank kredi faiz oranlarını indirdi

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, yarından itibaren geçerli olmak üzere tüketici ve konut kredisi faiz oranlarını düşürdü.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faiz oranlarında 425 baz puan indirime gitmesinin ardından borçlanma maliyetlerinde yaşanan düşüşü müşterilerine yansıttı.

Bu kapsamda banka, yarından itibaren geçerli olmak üzere, tutarı 500 bin liraya kadar konut kredilerine yönelik aylık faiz oranlarını, azami 180 ay vade için yüzde 1'in altına çekerek yüzde 1,49'dan yüzde 0,99'a indirdi.

Banka, tutarı 500 bin lira ila 1 milyon lira arasında bulunan konut kredileri için aylık faiz oranını da 180 ay vadeye kadar yüzde 1,19'a düşürdü. Öte yandan 1 milyon lira ve üzeri tutarlı konutlar için kredi kullanılması halinde, azami 180 ay vade için faiz oranı yüzde 1,39 olarak belirlendi.

VakıfBank ayrıca, kampanyaya katılan firmaların konut projelerinden ev satın almak isteyen bireysel müşteriler için faiz oranını 180 aya kadar aylık yüzde 0,79 olarak belirledi.