FİNANS

VakıfBank ‘Mobil Saha Satış Uygulaması’na Üstünlük Ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 15:41 | Son Güncelleme

VakıfBank, pazarlama ve iletişim alanındaki en prestijli uluslararası ödül programlarından olan Communicator Awards'ta "Mobil Saha Satış Uygulaması" ile Üstünlük Ödülü'ne layık görüldü

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, pazarlama ve iletişim alanındaki en prestijli uluslararası ödül programlarından olan Communicator Awards'ta "Mobil Saha Satış Uygulaması" ile Üstünlük Ödülü'ne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamada, VakıfBank böylece bu uygulamayla aldığı ödüllerin sayısını 7'ye yükseltti.

Tüm dünyadan 9 bini aşkın adayın başvuru yaptığı, inovatif, özgün ve daimi etki yaratan çalışmaları onurlandıran yarışmanın Mobil kategorisinde VakıfBank MSS Uygulaması, Üstünlük Ödülü'ne (Award of Distinction) layık görüldü.

VakıfBank, geçtiğimiz mart ayında dünyadaki başarılı kuruluşları ve yöneticileri ödüllendiren Stevie Ödülleri'nde Mobil Saha Satış Uygulaması ile Yılın İş Geliştirme Başarısı-Finansal Hizmetler Endüstrileri kategorisinde altın ödüle layık görülmüştü. Aynı uygulama, Satıştaki Teknolojinin En İyi Kullanımı, Satış ve Pazarlama Mobil Uygulama, Yılın Başarı Bazında Satış Büyümesi ve Pazarlama Çözümü kategorilerinde ise bronz ödülün sahibi olmuştu.

MSS uygulaması, aralık ayında da bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve tüketici teknolojileri alanlarında pazar araştırması ve danışmanlık hizmetleri sunan IDC IOT (International Data Corporation) Forum’un düzenlediği organizasyonda, Nesnelerin İnterneti kategorisinde ödüllendirilmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, müşteri memnuniyetini ilke olarak benimsediklerini belirtti.

Çelebi, şunları kaydetti:

"Mobil Saha Satış uygulamamız sayesinde müşterilerimiz şubeye gelmeye gerek duymadan bulundukları lokasyondan da hizmet alabiliyorlar. Mobil Saha Satış uygulamamızın uluslararası kuruluşlar tarafından çok sayıda ödüle layık görülmesi bizleri oldukça memnun ediyor ve gelecek projeler için de motivasyon yaratıyor."

MSS uygulamasıyla birlikte mevcut durumda yıllık 50 bin lokasyon ziyareti gerçekleştirildiğini, önümüzdeki yıl hedeflerinin en az 100 bin lokasyon ziyareti olduğunu ifade eden Çelebi, müşteri imzasına ve evraklara ihtiyaç olmadan işlemlerin sonuçlandırıldığı dijital onay akışının MSS uygulamasında da aktif olarak kullanıldığını, mevcut durumda VakıfBank'ta kullandırılan her 100 taksitli ihtiyaç kredisinin 85 adedinin dijital onay akışından geçtiğini belirtti.

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