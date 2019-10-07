VakıfBank, ticaretin dünyasını "VBanko Çek" ile değiştirecek

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, "VBanko Çek" ile müşterilerinin imzasının yanına kendi adını yazarak ticaretin dünyasını değiştiriyor.

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, Banka, VBanko Çek ürünü ile hem ticaretin dünyasını değiştiriyor hem de ekonomiye güven veriyor.

Müşteri bazında özel belirlenmiş garantörlük limiti dahilinde çek defterinin her bir yaprağında garanti altına alınmış aynı ya da farklı kupürlü çekleri müşterilerine sunan VakıfBank, böylelikle teminat mektubunun güvenini çekin dolaşım kolaylığıyla birleştiriyor.

Söz konusu ürün ile büyük küçük tüm işletmelerin çekleri, limitleri dahilinde garanti altına alınıyor. Her bir müşterisine özel belirlenmiş garantörlük limiti dahilindeki tutar, çek yaprağında basılı olarak yer alıyor. Bunun yanında, ödeme gününde, hesap bakiyesi yetersiz olsa bile ödeme garanti limitinden karşılanıyor, keşidecinin çek bedelini Banka'ya daha sonra ödemesine de imkan sağlanıyor. Böylece VakıfBank, çek müşterileri herhangi bir ödeme problemi yaşamıyor, teminat mektubunun güvenini çekin dolaşımıyla birleştiriyor.