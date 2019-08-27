VakıfBank TL'ye dönüş teşviki sunuyor

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, birikimini dolar veya avro olarak değerlendiren müşterilerine TL'ye Dönüş Hesabı ile hesap açılış tutarı kadar döviz bozdurmaları şartıyla, yeni TL vadeli mevduat hesapları için avantajlı ek faiz oranı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sektördeki diğer TL'ye dönüş hesaplarına göre bu yeni ürünün 32 gün gibi kısa vade avantajı da bulunuyor.

Kampanya kapsamında VakıfBank'ta döviz mevduat hesabı bulunan müşteriler, bu hesaplarından TL'ye çevirdikleri birikimleri kadar tutarda yeni bir hesap açmaları durumunda güncel mevduat oranlarına ek bir faiz oranı alabilecekler.

Sektördeki diğer TL'ye dönüş hesaplarına göre daha kısa vadelerle de açılabilecek olan mevduat hesaplarıyla VakıfBank, uzun süredir devam ettiği TL'ye dönüş teşviklerine bir yenisini eklemiş oluyor.

Enflasyona endeksli TL'ye dönüş hesabıyla dövizden TL'ye geçen müşterilere daha avantajlı faiz oranlarıyla birlikte enflasyon oranı üzerinde getiri sunuluyor. Böylelikle Türk lirasına geçen VakıfBank müşterileri, enflasyondaki değişimlerin olası etkilerinden de korunmuş oluyor.