VakıfBank yurt dışından 1,1 milyar dolar kaynak temin etti

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, 17 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 279,5 milyon dolar ve 723,5 milyon avro olmak üzere toplam 1,1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, Mizuho Bank’ın ajan banka olduğu ve koordinatörlük görevini Emirates NBD Capital ile paylaştığı 367 gün vadeli kredinin maliyeti, 2018 yılı kasım ayındaki işleme göre 25 baz puan düşerek dolar dilimi için Libor + yüzde 2,50 ve euro dilim için Euribor + yüzde 2,40 olarak gerçekleşti.

Dış ticaretin finansmanında kullanılacak işlemin yenileme rasyosunun ise yüzde 100 seviyesine ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, yıl başından bu yana farklı yapılar altında gerçekleştirmiş oldukları işlemlerle kaynak çeşitliliğini artırmaya devam ettiklerini belirterek uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif bankalardan biri olduklarına dikkati çekti ve yurt dışından kaynak sağlamaya devam etmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.