VakıfBank’a Stevie’den sekiz ödül

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - VakıfBank, uluslararası iş dünyasının en prestijli ödüllerinden International Business Awards’dan (Stevie) “Yılın İç İtibar
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