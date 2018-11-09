VakıfBank’tan 9 ayda ekonomiye 308 milyar TL destek

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, bu yılın 9 ayında ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile 308 milyar TL destek verdi.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank’ın aktif büyüklüğü 353 milyar TL’yi aşarken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile sağladığı destek 308 milyar TL’ye ulaştı. VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre 2018'in 9 ayında ulaştığı 3 milyar 819 milyon TL brüt karından 709 milyon TL vergi karşılığı ayırarak, 3 milyar 110 milyon TL net kar elde etti.

Bu dönemde VakıfBank’ın ortalama özkaynak karlılığı ise yüzde 16,6 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada VakıfBank'ın 2018 yılı 9 aylık finansal performansına ilişkin görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, gelişmekte olan ülkelere yönelik risklerin ve piyasalarda dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde Türk Bankacılık Sektörü'nün, son yıllardaki en büyük stres testlerinden birini başarıyla atlattığını kaydetti.

VakıfBank olarak bu zorlu dönemde mutlak müşteri memnuniyeti anlayışını, sağlam bilanço ve yüksek likidite ile birleştirerek yılın dokuz ayını başarıyla tamamladıklarını ifade eden Özcan, "Eylül ayı sonu itibarıyla nakdi kredilerimiz yıllık bazda sektör ortalamasının üzerinde, yüzde 35 büyüyerek 235 milyar TL’yi, toplam aktiflerimiz ise yüzde 43 büyüme ile 353 milyar TL’yi aştı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yılın 9 ayında da gerek hane halkının gerekse reel sektörün ‘yanındaki güç’ olarak tüm kredi segmentlerinde pazar payımızı artırdık. 950 şubemiz ve verimlilik odaklı çalışma anlayışımız ile milli ekonomimizin yanındaki güç olduk." değerlendirmesinde bulundu.