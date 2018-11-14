FİNANS

VakıfBank'tan beş yeni kart

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 13:52 | Son Güncelleme

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı İlker Yeşil: - "Bugün itibarıyla 4,5 milyondan fazla kredi kartımız müşterilerimizin kullanımında bulunuyor. Tüm işlemlerin yüzde 7’sinden fazlası VakıfBank kredi kartları aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu kartlarımızla sağladığımız özel avantaj ve ayrıcalıklarla müşterilerimizin yanındaki güç olmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, özel bankacılık kapsamında üst segment müşterileri için yurt dışı seyahatleri ve uçuşlarda birçok avantaj sağlayan ikisi kredi kartı ve üçü bankomat kart olmak üzere beş yeni kartı hizmete sundu.

Vakıfbank tarafından yapılan açıklamaya göre, banka özel bankacılık hizmetlerinden yararlanan üst segment müşterileri için Private, VIP segment müşterileri için Platinum Plus, özel üst segmentte yer alan bireysel müşterileri için de Platinum Bankomat kartlarını çıkardı.

Banka ayrıca, yurt dışı seyahatleri ve uçuşlarda müşterilerine indirim ve avantajlar sağlayan Platinum Plus ve Private adıyla iki yeni kredi kartını hizmete sundu.

Platinum Plus kredi kartı sahipleri bir misafiri ile Sabiha Gökçen ve Esenboğa havalimanlarında yılda 6 kez, Private kredi kartı sahipleri ise 12 kez lounge hizmetinden ücretsiz faydalanabilecek. Her iki kartın da kullanıcılarına, 1-7 günlük Avrupa seyahatlerinde ücretsiz seyahat sigortası hakkı tanınacak.

Öte yandan Platinum Plus kredi kartı sahipleri, kartlarıyla yaptıkları uçak bileti alımlarında worldpuanlarını 3 kat, Private kredi kartı sahipleri ise 4 kat daha değerli kullanabilme şansına sahip olacak.

\

- Kredi kartlarının kullanıcılarına sunduğu ayrıcalıklar

Platinum Plus kredi kartı sahipleri, yurt dışında tek seferde yapılan 100 dolar ve üzeri harcamaya maksimum 60 lira, yılda toplamda 300 liraya kadar indirim sağlıyor. Private kredi kartı sahipleri ise yurt dışında tek seferde yapılan 100 dolar ve üzeri harcamaya maksimum 100 lira, yılda toplamda 500 lira indirim kazanıyor.

Private kredi kartı, kullanıcılarına toplamda 50 bin lira harcama yapmaları halinde 600 liraya kadar ücretsiz yurt içi gidiş dönüş uçak bileti alma imkanı sunuyor.

Platinum Plus kredi kartı kullanıcıları, diğer banka POS'larından binde 1 worldpuan kazanırken bu oran Private kredi kartı kullanıcılarında binde 1,5'e çıkıyor.
Platinum Plus kredi kartı müşterileri, "Hoş geldin Kampanyası" kapsamında 5 bin lira ve üzeri ilk harcamasından 100 lira worldpuan kazanıyor.

Her iki kartın kullanıcılarına çağrı merkezlerinde öncelik tanınırken, kiralık kasa kullanımlarında da yüzde 50'lik indirim yapılıyor.

\

- "Müşterilerimizin yanındaki güç olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı İlker Yeşil, hizmete sundukları üst segment bankomat kartları ile yapılacak alışverişlerden kart sahiplerinin binde 5'e varan oranlarda Bankomat Para kazanacağını belirtti.

Ayrıca üst segment bankomat kartlarıyla VakıfBank müşterilerine özel ATM para çekim, POS alışveriş ve internet alışveriş limitleri verileceğini vurgulayan Yeşil, "Kart sahipleri diledikleri zaman internet bankacılığı kanalından bu limitlerini değiştirebilecek." ifadelerini kullandı.

Yeşil, üçüncü çeyrek itibarıyla kredi kartı ile alışveriş ciro pazarının Türkiye'de yüzde 17 büyüdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"VakıfBank ise bu alanda yüzde 26 büyüme sağladı. Pazarda en fazla büyüme artışını sağlayan üçüncü banka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün itibarıyla 4,5 milyondan fazla kredi kartımız müşterilerimizin kullanımında bulunuyor. Tüm işlemlerin yüzde 7’sinden fazlası VakıfBank kredi kartları aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Benzer başarıyı, banka kartları alanında da sergiledik. Üçüncü çeyrek sonunda kart adedinde en çok artış sağlayan ikinci, banka kartıyla alışveriş ciro büyümesinde ise en başarılı üçüncü banka konumundayız. Özellikle dijital bankacılık alanındaki yatırımlarımızın kart pazarında da olumlu yansımalarını görüyoruz. Müşteri deneyimine verdiğimiz önemle ürün ve hizmetlerimizi sürekli olarak güncelliyoruz. Bu amaçla iki yeni kredi kartı ve üç yeni bankomat kartımızı özel bir müşteri kitlesinin kullanımına sunuyoruz. Bu kartlarımızla sağladığımız özel avantaj ve ayrıcalıklarla müşterilerimizin yanındaki güç olmaya devam edeceğiz."

PARTNERBugüne kadar lezzet versin diye kullanıyorduk, mucizelerine inanamayacaksınız Bugüne kadar lezzet versin diye kullanıyorduk, mucizelerine inanamayacaksınız
PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 
Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkârın yükü hafifletilecekBakan Pekcan: Esnaf ve sanatkârın yükü hafifletilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İlker Yeşil Vakıfbank

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler

'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler

PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 

PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 

Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkârın yükü hafifletilecek

Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkârın yükü hafifletilecek

TİM / Sagun: Denizimiz var, balığını yemiyoruz 

TİM / Sagun: Denizimiz var, balığını yemiyoruz 

Bursa Textile Show Fuarı başladı

Bursa Textile Show Fuarı başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.