VakıfBank'tan beş yeni kart

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, özel bankacılık kapsamında üst segment müşterileri için yurt dışı seyahatleri ve uçuşlarda birçok avantaj sağlayan ikisi kredi kartı ve üçü bankomat kart olmak üzere beş yeni kartı hizmete sundu.

Vakıfbank tarafından yapılan açıklamaya göre, banka özel bankacılık hizmetlerinden yararlanan üst segment müşterileri için Private, VIP segment müşterileri için Platinum Plus, özel üst segmentte yer alan bireysel müşterileri için de Platinum Bankomat kartlarını çıkardı.

Banka ayrıca, yurt dışı seyahatleri ve uçuşlarda müşterilerine indirim ve avantajlar sağlayan Platinum Plus ve Private adıyla iki yeni kredi kartını hizmete sundu.

Platinum Plus kredi kartı sahipleri bir misafiri ile Sabiha Gökçen ve Esenboğa havalimanlarında yılda 6 kez, Private kredi kartı sahipleri ise 12 kez lounge hizmetinden ücretsiz faydalanabilecek. Her iki kartın da kullanıcılarına, 1-7 günlük Avrupa seyahatlerinde ücretsiz seyahat sigortası hakkı tanınacak.

Öte yandan Platinum Plus kredi kartı sahipleri, kartlarıyla yaptıkları uçak bileti alımlarında worldpuanlarını 3 kat, Private kredi kartı sahipleri ise 4 kat daha değerli kullanabilme şansına sahip olacak.