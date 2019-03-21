VakıfBank'tan Bursa ve Balıkesir'e 8 milyar TL destek

İSTANBUL (AA) - VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Bursa ve Balıkesir illerimize nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla verdiğimiz destek 8 milyar TL’yi aşmıştır." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre banka düzenlediği "Anadolu Zirveleri"nin 7'ncisini Bursa'da düzenledi. Komşu Balıkesir ilinden de konukların katıldığı VakıfBank Bursa Zirvesi kapsamında VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve bankanın diğer üst düzey yöneticileri Bursa Valisi Yakup Canpolat ve Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında, Bursa ve bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla karşılıklı görüşmeler gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, vakıf kültürünü köklerinde taşıyan VakıfBank ile dört bir yanı vakıf eserleriyle dolu Bursa'nın ezelden ebede birlikte olduğunun altını çizdi.

Bursa'nın aynı zamanda ülke olarak geride bırakılan zor günlere rağmen dimdik ayakta durmanın sembolü olduğunu belirten Özcan, "Yedi kıtaya yayılan ihracat gücüyle dış ticaret fazlası veren, ürün çeşitliliği ve özellikle de sanayideki gücüyle kendi kendine yeten Bursa, ülkemizin göz bebeğidir. 2018’de Türkiye'nin toplam ihracatı yaklaşık 168 milyar dolar olarak gerçekleşirken Bursa, 11 milyar dolarlık ihracatıyla sıralamada ikinci sırada yer almıştır. Başta otomotiv olmak üzere sıkıntı yaşayan sektörlerimizi de göz önünde bulundurursak bu ihracat büyüklüğünün anlamını daha iyi görebiliriz. Nakdi ve gayri nakdi kredilerimizin yanı sıra reel ekonominin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ürünlerimizle, bölgeye olan desteğimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.