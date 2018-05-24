FİNANS

VakıfBank'tan "Cepte Kazan"dıran uygulama

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 11:53 | Son Güncelleme

VakıfBank, Cepte Kazan ile kredi kartı sahiplerinin kampanyalara ve kendilerine özel kişiselleştirilmiş tekliflere, tek tuşla kolayca katılabilmelerini ve kampanyaya ait kart işlemlerini takip edebilmelerini sağlıyor

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, "Cepte Kazan" uygulamasıyla fırsatlarla dolu bir dünyaya hızlı ve pratik erişim imkanı sunuyor.

Banka açıklamasına göre, değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerine dijital kanallarına yaptığı yatırımlarla cevap veren VakıfBank, bugüne kadar 2,5 milyondan fazla kişinin deneyimlediği mobil bankacılık uygulamasıyla kullanıcılarının kişiye özel fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor.

Kampanya takip, ödül ve duyuruların tek bir yerde kullanıcıya sunulduğu Cepte Kazan, yedi bölümden oluşuyor. Açılış sayfasında genel kampanyalara ek olarak her kullanıcıya özel kişiselleştirilmiş kampanyalar listeleniyor. "Hemen Katıl" butonu ile kampanyaya anında katılım gerçekleştirilebilirken kullanıcılar katıldıkları kampanyaya ait işlemleri ve ödül kazanımlarını görüntüleyebiliyor.

"Kartıma Özel Fırsatlar" bölümünde ise kullanıcı isterse kart bazında kampanya detayları hakkında bilgi alabiliyor.

Uygulamanın "Bana Özel" bölümünde de kullanıcılar, harcama alışkanlıkları gibi kriterler doğrultusunda kendilerine özel teklifleri inceleyebiliyor.

Cepte Kazan sayesinde mobil uygulama kullanıcıları, kampanya ve bilgilendirmelerin bulunduğu içeriklere "Bildirimler"den ulaşarak, fırsatları takip ediyor.

"Favorilerime Ekle" seçeneğiyle kampanyaları ekleyebiliyor ve "Kampanya Ara" bölümünde ise aktif kampanya aramaları yapabiliyor.

Cepte Kazan’ı kullanabilmek için App Store veya Google Play'den "VakıfBank Mobil Bankacılık" uygulamasını indirmek ve aktive etmek yeterli.

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Cepte Kazan Vakıfbank

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