İSTANBUL (AA) - VakıfBank, "Cepte Kazan" uygulamasıyla fırsatlarla dolu bir dünyaya hızlı ve pratik erişim imkanı sunuyor.

Banka açıklamasına göre, değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerine dijital kanallarına yaptığı yatırımlarla cevap veren VakıfBank, bugüne kadar 2,5 milyondan fazla kişinin deneyimlediği mobil bankacılık uygulamasıyla kullanıcılarının kişiye özel fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor.

Kampanya takip, ödül ve duyuruların tek bir yerde kullanıcıya sunulduğu Cepte Kazan, yedi bölümden oluşuyor. Açılış sayfasında genel kampanyalara ek olarak her kullanıcıya özel kişiselleştirilmiş kampanyalar listeleniyor. "Hemen Katıl" butonu ile kampanyaya anında katılım gerçekleştirilebilirken kullanıcılar katıldıkları kampanyaya ait işlemleri ve ödül kazanımlarını görüntüleyebiliyor.

"Kartıma Özel Fırsatlar" bölümünde ise kullanıcı isterse kart bazında kampanya detayları hakkında bilgi alabiliyor.

Uygulamanın "Bana Özel" bölümünde de kullanıcılar, harcama alışkanlıkları gibi kriterler doğrultusunda kendilerine özel teklifleri inceleyebiliyor.