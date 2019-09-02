VakıfBank'tan dış ticareti destekleyen paketler

İSTANBUL(AA) - VakıfBank, dış ticaret paketleriyle KOBİ’lerin yanındaki güç olmaya devam ediyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, dünyanın her tarafında yaygın muhabir ağı, deneyimli kadroları ve gelişmiş dijital kanalları ile kişiye özel çözümler üreterek Türkiye’nin dış ticaretine önemli katkı sunan VakıfBank, Dış Ticaret Paketleri ile sunduğu avantajlara bir yenisini daha ekliyor.

Paketlerden cirosu 40 milyon TL’ye kadar olan KOBİ segmentindeki tüm firmalar yararlanabiliyor. Yabancı para transferleri ve ithalat-ihracat işlemlerinin daha uygun maliyetlerle gerçekleştirildiği paketler sayesinde fiyat değişiklerine karşı koruma sağlanırken, bankanın dijital kanallarının sunduğu avantajlar ile de KOBİ'lerin operasyonel yükü azalıyor.

- "Katma değer üreten firmalarımıza önemli katkılarda bulunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, şunları kaydetti:

"VakıfBank olarak Türkiye bilançosu için çalışıyoruz. Ekonomideki dengelenme sürecine en büyük desteği veren bankalardan biriyiz. Özellikle KOBİ’lerimizin yanındaki güç olarak katma değer üreten firmalarımıza önemli katkılarda bulunuyoruz. Dış ticaret dengesinin ülkemiz lehine değişmesi ve dövize olan talebin azalması hedefiyle KOBİ’lere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimize sürekli olarak yenilerini ekliyoruz."