FİNANS

VakıfBank'tan "Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap"

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 14:08 | Son Güncelleme

Hesap, 3 farklı seçeneğiyle TL mevduata enflasyon güvencesi veriyor - VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan: - "TL mevduatlarda yüksek getiri sağlayan Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap ürünümüzle tasarrufları korumaya alıyoruz"

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, 3 yeni ürünüyle hem müşterilerinin mevduatını enflasyona karşı koruma altına alıyor hem de TL mevduatı destekliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, müşterilerinin birikimlerini enflasyondan etkilenmeden koruyan ve TL mevduatı destekleyen 3 yeni vadeli mevduat ürününü devreye aldı.

VakıfBank, 3 yeni ürünüyle hem müşterilerinin mevduatını enflasyona karşı koruma altına alıyor hem de TL mevduatı destekliyor. "Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap", 3 farklı seçeneğiyle TL mevduata enflasyon güvencesi veriyor.

- "TL mevduatlara enflasyon güvencesi veriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "güçlü Türkiye'nin lider bankası" olarak, hem reel ekonominin hem de vatandaşlarının yanındaki güç olmak için çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Milli ekonomi ve halkın talep ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek inovatif ürünlerle çözümler sunduklarını aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"3 alternatifli hazırladığımız Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap'larımız, TL mevduatlara enflasyon güvencesi veriyor. Vade sonunda ya da ara dönemlerde hesaplara enflasyon farkı ekleniyor. Müşterilerimizin güven duygusu artıyor. TL mevduatlarda yüksek getiri sağlayan Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap ürünümüzle tasarrufları korumaya alıyoruz. Yeni ürünlerle döviz tevdiat hesaplarından TL'ye hızlı bir şekilde dönüş olacak ve TL mevduata ilgi yeniden artacak. Bu da ülkemize büyük kazançlar getirecek."

- İlave faiz oranıyla enflasyon koruması

TL mevduat birikimlerini desteklemeyi amaçlayan "Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap"ın ilk alternatifinde, 92 ile 370 gün arasında vadeyle açılacak TL mevduat hesapları enflasyondan etkilenmeden garantili yüksek getiri alabilecek. Hesap açılışında sabit getirili vadeli mevduat faiz oranı ve ilave faiz oranı taahhüt edilecek. Vade sonunda, taahhüt edilen faiz oranı, en son açıklanan yıllık enflasyona eklenecek ilave oranla oluşan faiz oranı ile karşılaştırılacak. Karşılaştırma sonucunda yüksek olan faiz oranı ile hesaba faiz işleyecek. Böylece müşterilere TL yatırımlarında garantili yüksek getiri sağlama ve enflasyondan etkilenmeme imkanı sunulacak. Hesaptan vade süresi içerisinde para çekme işleminin gerçekleşmesi durumunda hesabın vadesi bozulmayacak ve vade sonunda hesaptaki tutar üzerinden faiz işleyecek.

- Risk primi taahhüdüyle enflasyon koruması

VakıfBank’ın "Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap" ürününün ikinci alternatifi, TL birikim sahiplerine faiz getirisinden ziyade ileriye dönük enflasyon koruması sağlayacak. 366-370 gün vadeyle açılacak bu mevduat hesabında açılış tarihinde herhangi bir sabit faiz oranı taahhüdü olmayacak risk primi taahhüt edilecek. Vade sonunda en son açıklanan 12 aylık TÜFE değişim oranı üzerine hesap açılış tarihinde geçerli olan risk primi oranı eklenerek getiri sağlanacak. Yine vade süresi boyunca hesap sahipleri hesaplarından vadesi bozulmadan işlem de yapabilecek.

Üçüncü alternatifte ise 366-370 gün vadelerle hesap açılabilecek. En son açıklanan TÜFE değişim oranı üzerine hesap açılış tarihinde geçerli olan risk primi oranı eklenerek enflasyon koruması sağlanacak. 3 aylık dönemlerde TL mevduat hesabı sahiplerine getiri sağlanacak. Hesaptan vadesi bozulmadan işlem de yapılabilecek.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
İSO/Bahcıvan: “İthal hayranlığı ile yerli fetişizmi arasında sıkışmanın çaresi; Yerli ama Evrensel”İSO/Bahcıvan: “İthal hayranlığı ile yerli fetişizmi arasında sıkışmanın çaresi; Yerli ama Evrensel”
İSO İstanbul İmalat PMI Nisan’da 46.8’e yükseldiİSO İstanbul İmalat PMI Nisan’da 46.8’e yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank

En Çok Okunan Haberler

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

Sigara Cep telefonu ve araçlar için ÖTV zammı

Sigara Cep telefonu ve araçlar için ÖTV zammı

Dolarda Fed hareketliliği!

Dolarda Fed hareketliliği!

O bankada parası olanlar dikkat!

O bankada parası olanlar dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uluslararası Beton Kongresi Bursa'da başladı

Uluslararası Beton Kongresi Bursa'da başladı

İSO/Bahcıvan: “İthal hayranlığı ile yerli fetişizmi arasında sıkışmanın çaresi; Yerli ama Evrensel”

İSO/Bahcıvan: “İthal hayranlığı ile yerli fetişizmi arasında sıkışmanın çaresi; Yerli ama Evrensel”

İSO İstanbul İmalat PMI Nisan’da 46.8’e yükseldi

İSO İstanbul İmalat PMI Nisan’da 46.8’e yükseldi

Kapalı ortamda led aydınlatma ile domates yetiştirdiler

Kapalı ortamda led aydınlatma ile domates yetiştirdiler

İTO

İTO

MOBİSAD: Cep telefonunda vergi artışı daralmayı sürdürecek

MOBİSAD: Cep telefonunda vergi artışı daralmayı sürdürecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.