İSTANBUL (AA) - VakıfBank, 3 yeni ürünüyle hem müşterilerinin mevduatını enflasyona karşı koruma altına alıyor hem de TL mevduatı destekliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, müşterilerinin birikimlerini enflasyondan etkilenmeden koruyan ve TL mevduatı destekleyen 3 yeni vadeli mevduat ürününü devreye aldı.

VakıfBank, 3 yeni ürünüyle hem müşterilerinin mevduatını enflasyona karşı koruma altına alıyor hem de TL mevduatı destekliyor. "Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap", 3 farklı seçeneğiyle TL mevduata enflasyon güvencesi veriyor.

- "TL mevduatlara enflasyon güvencesi veriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "güçlü Türkiye'nin lider bankası" olarak, hem reel ekonominin hem de vatandaşlarının yanındaki güç olmak için çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Milli ekonomi ve halkın talep ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek inovatif ürünlerle çözümler sunduklarını aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"3 alternatifli hazırladığımız Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap'larımız, TL mevduatlara enflasyon güvencesi veriyor. Vade sonunda ya da ara dönemlerde hesaplara enflasyon farkı ekleniyor. Müşterilerimizin güven duygusu artıyor. TL mevduatlarda yüksek getiri sağlayan Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap ürünümüzle tasarrufları korumaya alıyoruz. Yeni ürünlerle döviz tevdiat hesaplarından TL'ye hızlı bir şekilde dönüş olacak ve TL mevduata ilgi yeniden artacak. Bu da ülkemize büyük kazançlar getirecek."