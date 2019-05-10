FİNANS

VakıfBank'tan ilk çeyrekte 651 milyon TL net kar

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 18:56 | Son Güncelleme

VakıfBank, yılın ilk 3 ayında 651 milyon TL net kar elde ederken, bankanın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye sağladığı destek 316 milyar TL'ye ulaştı - VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan: - "VakıfBank'ın toplam nakdi kredileri, yılın ilk üç ayındaki yüzde 11'lik güçlü büyüme ile şimdiden 250 milyar TL'ye yaklaştı" - "Toplam kredilerdeki pazar payımız yüzde 9,8 seviyesine, TL kredilerdeki pazar payımız ise bankamız tarihinde ilk defa yüzde 10 barajını aşarak yüzde 10,5 seviyesine yükselmiştir"

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, yılın ilk 3 ayında 651 milyon TL net kar elde ederken, bankanın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye sağladığı destek 316 milyar TL'ye ulaştı.

VakıfBank yaptığı yazılı açıklamayla, 2019 yılının ilk çeyrek konsolide olmayan finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bankanın 2019 yılının ilk üç ayında nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye sağladığı destek 316 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde şirket elde ettiği 781 milyon TL brüt karından, 130 milyon TL vergi karşılığı ayırarak, 651 milyon TL net kar elde etti.

VakıfBank'ın aktif büyüklüğü 363 milyar TL'yi aşarken Türk Lirası cinsinden kredilerdeki pazar payı tarihinde ilk defa yüzde 10 barajını aşarak yüzde 10,5 seviyesine yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, 65 yıldır ülke ekonomisinin kalkınması ve refah seviyesinin yükselmesi için büyük bir motivasyonla çalıştıklarını belirterek, 2019 yılına çok güçlü bir giriş yaptıklarını bildirdi.

"Toplumun tüm kesimlerinin finansal ihtiyaçlarına en uygun çözümler üreterek milli ekonomimizin ,'yanındaki güç' olduğumuzu bir kez daha gösterdik." ifadelerini kullanan Özcan, şunları kaydetti:

"VakıfBank'ın toplam nakdi kredileri, yılın ilk üç ayındaki yüzde 11'lik güçlü büyüme ile şimdiden 250 milyar TL'ye yaklaştı. Söz konusu büyüme, sektörümüzün ortalama kredi büyümesinin iki katından daha yüksek olup, reel ekonomi ve hane halkına destek verilmesi noktasında sorumluluklarımızı layıkıyla yerine getirdiğimizi net bir şekilde göstermektedir. Ayrıca toplam kredilerdeki pazar payımız yüzde 9,8 seviyesine, TL kredilerdeki pazar payımız ise bankamız tarihinde ilk defa yüzde 10 barajını aşarak yüzde 10,5 seviyesine yükselmiştir. Piyasalarda görülen dalgalanmalara rağmen milli ekonomiye sağladığımız desteğimizi önümüzdeki dönemlerde de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."

- "Toplam mevduatımız 2018 yıl sonuna göre yüzde 10'un üzerinde arttı"

Fonlama tarafında da başarılı bir çeyreği geride bıraktıklarını aktaran Özcan, "Ana fonlama kalemimiz olan toplam mevduatımız, 2018 yıl sonuna göre yüzde 10'un üzerinde bir artışla 200 milyar TL'ye yaklaştı. Her geçen gün daha fazla oranda tabana yaygınlaşan mevduat portföyümüzün toplam kaynaklar içindeki payı yüzde 55 seviyesine ulaştı. Mevduat dışı fonlama kalemlerine baktığımızda ise uluslararası sermaye piyasalarından hem TL hem YP cinsi oldukça başarılı ihraçlar gerçekleştirmenin bankamıza sağladığı katkıyı mutlulukla görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK-covered bond) programı kapsamında yurt dışına 1,5 milyar TL'lik kaynak ihraç ettiklerini hatırlatan Özcan, bu kaynağa ek olarak orta vadeli tahvil ihraç programı kapsamında 600 milyon ABD dolar tutarında eurobond ihracı, Türkiye Varlık Fonu-Piyasa İstikrar ve Denge Fonu ile 700 milyon avroluk "İlave Ana Sermaye" ihracı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Özcan, "Bunlara ilaveten yüzde 100 oranında yenilediğimiz 1,1 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredisi, bu yıl şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz en önemli işlemlerimiz oldu. Tüm bu işlemler aracılığı ile kaynak yapımızı çeşitlendirmeye ve fonlama yapımızı güçlendirmeye devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Özcan, kazandıkları ödüllere ve yaptıkları çalışmalara atıfta bulunarak, uluslararası ödüller ve katıldıkları uluslararası inisiyatiflerin marka değerlerini artırdığını aktardı.

PARTNERAhmet Kural’a yüklenenler Kaan’a karşı neden sessizAhmet Kural’a yüklenenler Kaan’a karşı neden sessiz
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
'Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu' Mersin'de açıklandı'Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu' Mersin'de açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

Emeklilerden "bayram ikramiyeleri artırılsın" talebi

Emeklilerden "bayram ikramiyeleri artırılsın" talebi

Köprü cezalarıyla ilgili önemli gelişme!

Köprü cezalarıyla ilgili önemli gelişme!

KAP'a bildirdiler! Dev bankanın adı değişiyor

KAP'a bildirdiler! Dev bankanın adı değişiyor

1 milyar dolar satıldı iddiası

1 milyar dolar satıldı iddiası

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

'Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu' Mersin'de açıklandı

'Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu' Mersin'de açıklandı

Göllerin tabanında 200 milyarlık 'torf' hazinesi

Göllerin tabanında 200 milyarlık 'torf' hazinesi

AVM'lerde ziyaret yüzde 2.9 düştü, ciro yüzde 22.2 yükseldi

AVM'lerde ziyaret yüzde 2.9 düştü, ciro yüzde 22.2 yükseldi

Makine ihracatı yüzde 6.5 arttı, birim fiyatı yüzde 10 düştü

Makine ihracatı yüzde 6.5 arttı, birim fiyatı yüzde 10 düştü

Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: Bu hızla devam ederse 1 milyon sayısına 2-3 yıl içinde ulaşılır

Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: Bu hızla devam ederse 1 milyon sayısına 2-3 yıl içinde ulaşılır

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.