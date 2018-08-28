FİNANS

VakıfBank'tan KOBİ'lere kredi desteği

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 11:45 | Son Güncelleme

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ersin Özoğuz: - "KOBİ'lerimizin finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılayıp yılın geri kalanında rahat bir nefes almalarını ve 2019'a güzel bir başlangıç yapmalarını istiyoruz" - "Kampanyaya katılan işletmeler, kredi ödemelerini 4 aya kadar erteleyerek 2019'da ödemeye başlayabilecek"

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, yıl sonu nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen KOBİ'lere 4 ay ertelemeli kredi fırsatı sunuyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka müşterilerinin ihtiyaçlarına etkin çözümler sunmaya devam ediyor. Türkiye genelinde 1 milyona yakın KOBİ'ye hizmet veren VakıfBank, yıl sonu nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen KOBİ'lere 4 ay ertelemeli kredi fırsatı sunuyor.

3 Eylül-31 Aralık 2018'de geçerli olacak "Şimdi Al, 2019'da Öde" kampanyası kapsamında KOBİ'ler, 100 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanabilecek.

Kredinin ödemeleri 2019 yılında başlayacak ve geri ödemeleri aylık ya da 3 ayda bir eşit taksitli olarak iki farklı şekilde planlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ersin Özoğuz, "KOBİ'lerimizin finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılayıp yılın geri kalanında rahat bir nefes almalarını ve 2019'a güzel bir başlangıç yapmalarını istiyoruz. Kampanyaya katılan işletmeler, kredi ödemelerini 4 aya kadar erteleyerek 2019'da ödemeye başlayabilecek. Bu bakımında müşterilerimize bugün itibarıyla sektörde benzeri olmayan bir fırsat sunuyoruz. Bir yıldan daha uzun süredir ticari faaliyeti bulunmasına rağmen hâlihazırda VakıfBank müşterisi olmayan firmalar da bu fırsattan yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.

Özoğuz, VakıfBank olarak ekonominin can damarı KOBİ'lerin yanındaki güç olmaya devam edeceklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
kampanya kobi Vakıfbank

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