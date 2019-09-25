FİNANS

VakıfBank’tan TLREF endeksli sermaye benzeri tahvil ihracı

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 17:05 | Son Güncelleme

VakıfBank, Türk Lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli, 10 yıl vadeli ve beşinci yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip 725 milyon liralık katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı yaptı.

VakıfBank’tan TLREF endeksli sermaye benzeri tahvil ihracı

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - VakıfBank, Türk Lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli, 10 yıl vadeli ve beşinci yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip 725 milyon liralık katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı yaptı.
VakıfBank, Eylül ayında yaptığı TLREF endeksli bono ihraçlarının ardından bu defa da lira kaynakların vadesini mevduat dışı ürünlerle uzatmak ve kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla, “TLREF endeksli katkı sermaye niteliğindeki tahvil ihracı” gerçekleştirdiğini duyurdu. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işlemin başarılı bir şekilde tamamlandığına dikkat çekerek şunları söyledi:
“725 milyon lira tutarında, 10 yıl vadeli ve beşinci yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip ihracın faiz oranı referans getiri artı 150 baz puan olarak belirlendi. Türkiye sermaye piyasalarında bir ilk olan ihraç, sadece sermaye rasyolarımızı güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda bilançomuzdaki vade uyumunu artırıcı yönde etki sağlayacaktır.”
“Türkiye’nin yenilikçi bankası olarak TLREF’in yaygınlaşmasına katkı sağlıyoruz”
VakıfBank Finans Grubu şirketlerinden Vakıf Yatırım’ın ihraca aracılık ettiğine dikkat çeken Üstünsalih, satışın yalnızca yurtiçindeki yerleşik kurumsal nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştiğini belirtti.
Üstünsalih, sözlerine şöyle devam etti:
“Eylül ayında farklı yapı ve vadelerde gerçekleştirdiğimiz TLREF endeksli ihraçlarla referans faiz oranının sermaye piyasalarındaki kullanım alanını genişlettik. Ayrıca Bankamız fonlama yapısındaki çeşitliliğe de katkıda bulunduk. 10 yıl vadeli ve beşinci yılsonunda erken itfa opsiyonuna sahip, üç ayda bir kupon ödemeli bu işlem ile yatırım için uzun vadeli yüksek nitelikli TL cinsinden varlık arayan kurumsal yatırımcılara iyi bir alternatif oluşturduk. Yanı sıra sermaye piyasalarımızın derinleşmesi yönünde önemli bir adım daha atmış olduk. Önümüzdeki günlerde, TLREF endeksli ürünlerin yaygınlaştırılması da dâhil olmak üzere çeşitli yapılar altında mevduat dışı uzun vadeli kaynak alternatifleri üzerine yoğunlaşmaya devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)

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