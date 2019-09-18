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VakıfBank'tan TLREF'e endeksli ticari kredi

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 15:11 | Son Güncelleme

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih: - "Yeni kredi ürünümüzle ticari işletmeler, daha uzun vadelerde uygun koşullarda borçlanarak daha sağlıklı finansman yapısına sahip olabilecek"

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak geliştirdiği ticari kredi ürünü ile ticari işletmelere piyasa koşullarına uygun olarak borçlanma imkanı sunuyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, Borsa İstanbul tarafından oluşturulan TLREF'e endeksli ticari kredi ürününü kullanıma sundu.

Geçen hafta kurumsal nitelikli yatırımcılara yönelik TLREF'e endeksli bono ihracına başlayan VakıfBank, yeni ürünüyle de ticari müşterilerine daha uzun vadelerde, piyasa koşullarına uygun değişken faizle borçlanma imkanı sunuyor.

- "TLREF'e endeksli ürünler geliştirmeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Türk lirası cinsinden borçlanma araçlarının yaygınlaşması adına çok önemli bir boşluğu dolduran TLREF'e endeksli ürünleri geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Yeni kredi ürünüyle ticari işletmelerin, daha uzun vadelerde uygun koşullarda borçlanarak daha sağlıklı finansman yapısına sahip olabileceğini vurgulayan Üstünsalih, "Kredi faiz oranı gecelik olarak değişen bu ürünümüz sayesinde ekonomideki olumlu havaya bağlı olarak faiz oranlarında beklenen indirimlerden de işletmelerimiz bugünden faydalanabilecek." ifadesini kullandı.

Üstünsalih, yakın dönemde spot kredi faiz oranlarında da indirime gittiklerini anımsattı.

Dengelenme sürecine sağlıklı bir şekilde devam eden milli ekonomideki tüm olumlu gelişmelerden müşterilerin de yararlanması adına hızlı ve etkin uygulamalara devam ettiklerini aktaran Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Merkez Bankasının politika faiz oranındaki indirimlerinin hemen ardından bireysel ve ticari kredi faiz oranlarında art arda indirimler geçekleştirdik. TLREF'e endeksli ürünlerimizle de ürün ve hizmet yelpazemizi her geçen gün genişletiyoruz. Tüm paydaşlarımızın yanındaki güç olma sorumluluğumuzla Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunma sorumluluğumuzu kararlılıkla yerine getiriyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Abdi Serdar Üstünsalih TLREF Vakıfbank

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