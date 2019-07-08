FİNANS

VakıfBank'tan tüm araç sınıflarına online OGS ve HGS

FİNANS HABERLERİ  | 08.07.2019 14:50 | Son Güncelleme

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan: - "Tüm araç sınıfları için HGS ve OGS ürün satışını da bu uygulamaya taşıdık. Böylelikle bu ürünleri şube, internet ve mobil kanalların tamamından müşterisine sunan ilk banka olduk"

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, tüm araç sınıfları için online OGS ve HGS devrini başlattı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, dönüşüm sürecinin odağına dijitalleşmeyi koyan, çağdaş bankacılık hizmet ve ürünleriyle müşterisinin "yanındaki güç" olan VakıfBank, bir ilke daha imza attı.

Tüm araç sınıfları için şube, internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanallarından OGS ve HGS ürün satışı yapmaya başlayan ilk banka VakıfBank oldu.

Kampanya kapsamında, 31 Ağustos'a kadar VakıfBank Mobil ya da internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak ilk kez VakıfBank OGS cihazı, HGS etiketi veya kartı alan ve bu ürünler için VakıfBank Worldcard’dan otomatik yükleme talimatı veren müşterilere 10 TL Worldpuan hediye ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, bankacılık ürün ve hizmetlerinin dijitalleşmesinde bugüne kadar birçok yeniliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Günümüz bankacılığında müşteriler, tüm finansal hizmetlere dijital kanallardan hızlı, kolay, her an ve her yerden erişmek istiyor. Biz de 'Güçlü Türkiye'nin lider bankası' olma vizyonumuzla en etkin kanalımız olan ve yaklaşık 4 milyon kullanıcısı bulunan VakıfBank Mobil’i müşteri odaklı anlayışımızla geliştirmeye, güçlendirmeye ve yenilemeye devam ediyoruz. Son olarak, tüm araç sınıfları için HGS ve OGS ürün satışını da bu uygulamaya taşıdık. Böylelikle bu ürünleri şube, internet ve mobil kanalların tamamından müşterisine sunan ilk banka olduk." ifadelerini kullandı.

Müşterilerin araç sınıfları ne olursa olsun HGS ve OGS işlemlerini şubeye gitmeden kolay ve hızlı bir şekilde VakıfBank Mobil üzerinden gerçekleştirebildiğini belirten Merdan, ayrıca bu yeniliğe özel olarak başlattıkları kredi kartı kampanyasıyla da dijital kanallardan ürün alan müşterilerine de 10 TL Worldpuan hediye ettiklerini kaydetti.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Merkez Bankası Başkanlığı için 55 yaş önerisiMerkez Bankası Başkanlığı için 55 yaş önerisi
Karacabey’de karpuz hasadı başladıKaracabey’de karpuz hasadı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hgs OGS Vakıfbank

En Çok Okunan Haberler

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Bunu yapan işçiye tazminat yok

Bunu yapan işçiye tazminat yok

Yeni ekonomi paketi Meclis'e sunuldu: Varlık barışı uzuyor...

Yeni ekonomi paketi Meclis'e sunuldu: Varlık barışı uzuyor...

45 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

45 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

Dolarda hareketlilik! İşte son durum...

Dolarda hareketlilik! İşte son durum...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Otomobil alacaksan bunu al!

Otomobil alacaksan bunu al!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merkez Bankası Başkanlığı için 55 yaş önerisi

Merkez Bankası Başkanlığı için 55 yaş önerisi

Karacabey’de karpuz hasadı başladı

Karacabey’de karpuz hasadı başladı

Barut: Adana'da karpuz tarlada kaldı

Barut: Adana'da karpuz tarlada kaldı

Turizm belgeli tesislerde ziyaretçiler Mayıs’ta yüzde 31.5 arttı

Turizm belgeli tesislerde ziyaretçiler Mayıs’ta yüzde 31.5 arttı

Avrupa Birliği’nin ağacı Türkiye’den

Avrupa Birliği’nin ağacı Türkiye’den

İhracat beklentisi üçüncü çeyrekte 2.6 puan düştü

İhracat beklentisi üçüncü çeyrekte 2.6 puan düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.