Valeura Energy, Türkiye'de faaliyetlerini sürdürecek

İZMİR (AA) - Trakya'da doğal gaz ve petrol arama-üretim çalışmalarını sürdüren Kanadalı Valeura Energy, Türkiye'deki mevcut faaliyetlerini ABD yaptırımlarından etkilenmeden devam ettirebileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Valeura Energy'nin Türkiye'deki varlıklarının Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelerden doğrudan etkilenmediği belirtildi.

Valeura Energy'nin Trakya bölgesinde faaliyetlerine devam ettiği bildirilen açıklamada, "İstanbul'un batısındaki bu bölge, Türkiye-Suriye sınırına bin kilometreden fazla uzaklıkta bulunuyor. Saha çalışmaları ve özellikle İnanlı-1 kuyusundaki üretim testleri güvenli ve planlanan şekilde sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kanadalı şirketin ABD'nin yaptırım kararlarına ilişkin Washington'da bulunan uluslararası hukuk bürosu DLA Piper şirketinden müşavirlik hizmeti aldığı aktarılarak, "Şirket, mevcut faaliyetlerinin son günlerdeki yaptırımlardan etkilenmeden sürdürebileceğine inanıyor. Türkiye'deki müşterilerine kesintisiz satış dahil olmak üzere Valeura, doğal gaz üretimi faaliyetlerine devam etmeyi amaçlıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Valeura Energy'nin iş birliği yaptığı firmalardan şirketin faaliyetlerine destek olmayacaklarına yönelik bir bildirim olmadığı vurgulanan açıklamada, "Valeura söz konusu durumu aktif bir şekilde izlemeye devam ediyor. Gerektiği takdirde ABD'nin yaptırımlarını tetiklemeyecek şekilde faaliyetlerini sürdürmeye yönelik önlemler alabilir." ifadelerine yer verildi.

