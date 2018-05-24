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Vali araya girdi, tavuk üretimi yeniden başladı

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 19:58 | Son Güncelleme

SAKARYA'da maliyet nedeniyle üretimi durduran tavuk üreticileri, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun arabuluculuğuyla tavuk entegre firmalarıyla bir araya gelerek, anlaşmaya vardı.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da maliyet nedeniyle üretimi durduran tavuk üreticileri, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun arabuluculuğuyla tavuk entegre firmalarıyla bir araya gelerek, anlaşmaya vardı. Kümes sahibi tavuk üreticileri, 16 günlük aranın ardından yeniden üretim kararı aldı. Sakarya'da tavuk entegre firmalarıyla maliyetler konusunda anlaşmaya varamayan tavuk üreticileri geçen günlerde kümeslerinde tavuk üretimini durdurdu. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu devreye girerek tavuk üreticileri ile tavuk entegre firmalarının yetkililerini bir araya getirdi. Valilikte düzenlenen toplantıda tarafların anlaşmaya varmasıyla, yeniden üretime başlama kararı alındı. Diğer tavuk entegre firmalarıyla da anlaşmaya yakın olunduğu bildirildi. Vali İrfan Balkanlıoğlu, firmalar ve üreticiler üzülmeden sistemi sürdüreceklerini temenni ettiklerini belirterek, "Tabii sektörde dönem dönem sorunlar yaşanıyor. Oluşabilecek ihtilaflarda ve diğer sektörün sorunlarıyla ilgili istişarelerde bulunmak üzere toplandık. Firma ile üreticilerle istişareleri sürdürme konusunda mutabakata varıldı ama varılacak sonuçta sözleşmeyi de inşallah üreticilerle bizzat imzalayacaklar, istişareler bizzat sürecektir. Bu anlamda karşılıklı mutabakata varıldı, inşallah iki taraf da birbirlerini üzmeden bu sistem devam eder diyoruz" dedi. Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Koç, sektörün ve ülkenin zarar görmesini istemediklerini belirterek, "Marmara Bölgesi'nde bundan 16 gün önce başlayan kümeslere hayvan koymama eylemimizde, bugünden itibaren Sayın Valimizin de araya girmesiyle ön uzlaşı oldu. Bundan sonraki süreçte birkaç madde üzerinde kaldık. Bu maddelerle ilgili de önümüzdeki günlerde sonuç alınacak. Bugünden itibaren üreticimiz hayvan koymaya başlayacak diye karar alınmıştır. Sakarya bölgesi öncülüğünde başlayan ve 5 ili kapsayan görüşmelerde, başlangıcında bölgenin yüzde 50'si eyleme katılmıştı. Bu her geçen gün artıyordu, 16 gündür üreticilerimiz hayvan koymuyor. Hedefimiz, hakkımızı almaktı. Sayın Valimizin de bugün araya girmesiyle yönetmeliğe uygun yeni sözleşmeler üzerinde mutabık kalındı. 2-3 madde üzerinde belli eksiklikler kaldı, onları da önümüzdeki günlerde karşılıklı görüşerek aşacağız. Sektör ve ülke zarar görmesin diye bugün itibarıyla üretim için üreticilerimize bilgi aktarılmıştır. Onlar bir fiyat verdi, biz bir fiyat verdik, orta noktada buluşacağız diye düşünüyorum. Çünkü bu işin gerçekten kaygısını sıkıntısını çeken biziz gece gündüz" diye konuştu. Kararı alan ilk birlik olan Sakarya Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı İrfan Demiray, ileriki süreçte mutlu olacaklarını belirterek, "Bu süreçte bize destek veren arkadaşlarıma ve emekçi kardeşlerime bu davanın arkasında durdukları için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte dostluk çerçevesinde üretimi yapacak olduğumuzu buradan ilan ediyoruz. Civciv almadık, tamamen kanun çerçevesinde mücadelemizi yaptık. Kanun dışı hiçbir eylemde bulunmadık. İllaki taleplerimiz yüksektir ama bugün itibarıyla da bu üretimi yapmaya devam edeceğiz. Mutlu olacağız inşallah" dedi.

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