Vali Güzeloğlu: Diyarbakır mercimek ve ipek böcekçiliğinde Türkiye birincisi 

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kentin kırmızı mercimek ve ipek böceği üretiminde Türkiye birincisi ve en önemli üretim merkezi olduğunu söyledi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konferans salonunda tarımsal ekonomik durum üzerine çalışma ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, ziraat odaları temsilcileri ile çiftçiler katıldı. Katılımcılardan bilgi alarak sohbet eden Vali Güzeloğlu, tarımsal üretim anlamında Türkiye'de Diyarbakır'ın çok önemli bir üretim merkezi olduğunun bilinmekte olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu sözlerini şöyle sürdürürdü: "Bugün itibarıyla Diyarbakır üretim anlamında, bir anlamda Türkiye'yi besleyen üretimiyle Türkiye'nin tarımsal üretimine çok büyük katkı koyan bir ilimiz. Diyarbakır'da toplam 7.3 milyar liralık bitkisel ve hayvansal üretim toplamı bir üretim ve gelir elde edilmekte. Bunun 2.9 milyarı bitkisel, 4.4 milyarı da hayvansal üretim dediğimiz, üretim toplamı. 33 bin 616 çiftçi kayıt sisteminde çiftçimiz bulunmakta ve bu büyüklükte Türkiye'de alanda baktığımız zaman, bu yıl 1 milyon 130 bin ton civarında üretim gerçekleşti. Bu üretim miktarı geçtiğimiz yılla karşılaştırıldığında yüksek bir artışa konu olan ve verimlilikte de dekar başına 344 kilogramlık gibi verimli ve değerli bir sonuçla buluşan bir üretim hasılatıdır."

Diyarbakır'ın tarım alanındaki gelişiminde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ziraat odaları ve çiftçilerin büyük emeğinin olduğunu vurgulayan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Yine bu yıl pamukta 427 bin dekarlık bir alanda 217 bin 221 tonluk inşallah ürün bekliyoruz. Geçtiğimiz yılla kıyaslandığında bu yıl yüzde 10'luk bir artış pamukta da söz konusu. Bildiğiniz gibi son iki yıldır pamuk Türkiye'de dünya fiyatlarıyla aynı seviyede seyreden ve giderek üreticisine kazandıran bir ürün. Bir dönem geride kalan üretimi şimdi taleple giderek artıran bir büyümede. Bu yıl arpada 164 bin tonluk üretim bekliyoruz. Mercimekte Türkiye birincisi üretim merkeziyiz biliyorsunuz. Mercimekte de, 150 bin ton civarında bu yıl bir üretim bekliyoruz. Meyvecilikte de birinci sırada üzüm, ikinci sırada dut, biliyorsunuz ki duta bağlı ipek böcekçiliğinde de üretim toplamında Türkiye'nin en fazla ipek böceği üreten kentiyiz ve merkeziyiz. Bunu artırarak ipek böceği ve ipek böceğine bağlı kozası üretimindeki birinciliğimizi ipek ve ipeğe dayalı endüstriyel üretime dönüştürmek adına da bir dizi temel ve yol çalışmalarımız var" diye konuştu.