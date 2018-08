Vali Güzeloğlu: Diyarbakır yatırımcıların ilgi odağı oldu

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kentte kurulan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırımcıların ilgi odağı haline geldiğini belirterek, "Çok yüksek bir talep aldık. Şu an itibariyle 105 parselimizde, yatırım tutarı olarak 378 milyon 200 bin lira tutarında bir yatırım talebi geldi. Bu haliyle sunulan talep dosyalarının toplamı 9 bin 984 kişiye tekabül ediyor" dedi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, beraberindeki kamu kurum yetkileriyle birlikte bugün sabah saatlerinde Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret etti. Kentte yapılan ekonomik yatırımlarla ilgili TSO Başkanı Mehmet Kaya ile değerlendirmelerde bulunan Vali Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı 100 günlük icraat programı başlığında Diyarbakır olarak, gerek kamu, gerek özel, gerek sivil tüm birleşenler, kenti daha iyi ve kalkınmış bir geleceğe taşıma sorumluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Bu konuda kamu olarak alacağımız kararlar ve yapacağımız tüm çalışmalarda kentimizdeki reel kesimi temsil eden başta Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere, tüm kurumlarımız, oda, borsa ve birliklerimiz bileşen ve paydaşlarımızdır. Onlarla birlikte güç birliği, gönül birliği kurmak zorundayız" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'

Vali Güzeloğlu, geçmişte terör örgütlerinin yarattığı tahribatı hatırlatarak, "Diyarbakır'da kalkınma ve gelişme adına kaybolan yılları, bu noktada PKK terör örgütü başta olmak üzere bütün terör örgütlerinin bu kentin gelişmesine dönük ihanetlerini de not etmek istiyoruz. Artık bu kentin kaybedecek hiç bir anı yok. Amacımız ve hedefimiz hiç durmadan, artık zaman kaybetmeden, insan merkezli bir kalkınmayı ve Diyarbakır'ı bir bütün olarak daha mutlu yarınlara ulaştırmayı sağlamaktır. Diyarbakır insanı bunu istiyor ve hak ediyor. Büyük yatırımlarımız devam ediyor. Diyarbakır ve bölgenin kaderini etkileyecek çalışmalarımız sürüyor. Bunlardan biri de Silvan Barajı projesidir. Bu, 300 bin insanımızın doğduğu yerde iş ve istihdam sahibi olmasını ve sulu tarıma geçerek, sadece ülkemiz için değil, dünya çapında bir tarım ve gıda üretim merkezi olmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

'YATIRIMCILARIMIZIN TALEPLERİNİ ALDIK'

Diyarbakır'da kurulacak Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapmak için çok sayıda yatırımcının talebi olduğunu anlatan Vali Güzeloğlu, kentin yatırım merkezi haline geldiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Diyarbakır için önem taşıyan bazı sanayi başlıklı projelerimiz var. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki genişleme projemiz devam ediyor. Halihazırda yatırımcıların taleplerini karşılamakta zorluk çektiğimiz için yeni yer üretmek amacıyla 190 hektarlık alan tahsisi ve yer seçimi 19 Nisan 2018 tarihi itibariyle kesinleşmiştir. Bu çalışmayla en az 5 bin kişilik bir istihdam sağlayacak bir alt yapı üretilmiş demektir. İkinci önemli bir gelişme ise, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'dir. Diyarbakır, pamuk üretiminde Türkiye'de 4'üncü sıradadır. Dicle'nin ve Silvan Barajı'nın bereketli sularının ürettiği pamuk, dünya çapında bir kaliteyi işaret ediyor. Valiliğimiz koordinesinde Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruldu. Yatırımlar için ön talepleri tamamlamış durumdayız. Çok yüksek bir talep aldık. Şu an itibariyle 105 parselimizde yatırım tutarı olarak 378 milyon 200 bin TL tutarında bir yatırım talebi geldi. Bu haliyle sunulan talep dosyalarının toplamı 9 bin 984 kişiye tekabül ediyor. Bunlar, ilimiz için çok güven ve umut veren rakamlardır. İstanbul, İzmir, Bursa, Batman, Mardin benzeri Türkiye'nin her tarafından gelen yatırımcılarımızın taleplerini aldık."