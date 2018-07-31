"Vali Hanım" çileği üreticinin yüzünü güldürdü

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde halk arasında "Vali Hanım" çileği olarak bilinen "San Andreas" çileğinin hasadı Vali Esengül Civelek ve üretici kadınlar tarafından yapıldı.

Üretici Hüseyin Derim'in, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteğiyle Menteşe Mahallesi'nde oluşturduğu çilek tarlasında ilk hasat yapıldı.

Halk arasında "Vali Hanım" adı verilen çileğin hasadını Vali Esengül Civelek, üretici kadınlarla gerçekleştirdi.

Civelek, hasadın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kavaklıdere'yi "San Andreas" türü çilekle tanıştırdıklarını, çok iyi verim elde ettiklerini söyledi.

Dağıtılan fidelerin meyve vermeye başladığını aktaran Çivelek, " Üreticilerimizin yüzünü güldüren bir ürün oldu. Üreticilerimizin Vali Hanım çileğinden memnuniyeti çok yüksek. Lezzeti, aroması, kalitesi ve verimliliğiyle yeni bir marka değer yaratacak tarımsal ürünümüz oldu. Bundan sonraki amacımız üretimin artırılması, devamlılığın ve verimliliğinin sağlanması olacaktır." diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal ise ekiplerin bölgeye uygun çilek çeşidini tespit ettiğini, sulama sistemleri, toprak analizleri ve tarla seçimlerini gerçekleştirdikten sonra çalışmalarına başladıklarını ifade etti.