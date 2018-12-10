FİNANS

Vali Karahan'dan, 'Photoshop'lu fotoğrafla imar barışı başvurusu' uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 10.12.2018 16:18 | Son Güncelleme

DENİZLİ Valisi Hasan Karahan, bazı art niyetli kişilerin arazilerinin üzerine photoshop ile gecekondu tarzı evler kondurdukları fotoğraflarla, imar barışından yararlanmak için başvuru yaptığını söyledi.

Vali Karahan'dan, 'Photoshop'lu fotoğrafla imar barışı başvurusu' uyarısı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Valisi Hasan Karahan, bazı art niyetli kişilerin arazilerinin üzerine photoshop ile gecekondu tarzı evler kondurdukları fotoğraflarla, imar barışından yararlanmak için başvuru yaptığını söyledi. Vali Karahan, bu konuda Çevre ve Şehircilik Denizli İl Müdürlüğü'nün sıkı takip ve inceleme yaptığını kaydetti.
Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nin (DGC), basın mensuplarına yönelik düzenlediği 'Kent Haberciliği' eğitim seminerine katılan Denizli Valisi Hasan Karahan, gazetecilere kent yönetimi, valilerin görevleri, yetkileri kentin sorunları gibi konular hakkında bilgiler verdi. Seminere yoğun ilgi gösteren gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Karahan, imar barışı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
PHOTOSHOPKONDU YAPTILAR
Vali Karahan, Denizli'de imar barışından faydalanmak için 100 binin üzerinde başvuru yapıldığını söyledi. İmar barışından yararlanmak isteyen bazı art niyetli kişilerin ise fotoğrafını çektiği arazilerinin üzerine Photoshop ile gecekondu tarzı evler kondurduğunu söyleyen Karahan, ardından da bu fotoğraflarla başvuru yapılıp, imar izni alınmaya çalışıldığını söyledi.
'BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ'
Vali Karahan, bu konuda sıkı bir denetim yürüttüklerini belirtip, "İmar barışı için e-devlet üzerinden 'Şu adreste bir binam var' diyorlar. Belli bir ücret yaptırılıyor. Tabii o arada da binayı çıkıyorlar. Bu şekilde gerçekte olmayan binaların veya bir şekilde ruhsatsız yapılan binaların ruhsata kavuşması sağlanıyor. Bu konuda bir suistimal var. Buna izin vermeyeceğiz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bu konuda sıkı bir takip ve inceleme yapıyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
TZOB çiftçilerle buluşuyorTZOB çiftçilerle buluşuyor
Girişimcilerin yüzde 80'i 'fast food'u tercih ediyorGirişimcilerin yüzde 80'i 'fast food'u tercih ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

Ve Resmi Gazete’de yayınlandı! Poşetler ücretli oldu

Ve Resmi Gazete’de yayınlandı! Poşetler ücretli oldu

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Çok sayıda ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi

Çok sayıda ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi

Bakan Albayrak 2019 bütçe sunumunu yaptı

Bakan Albayrak 2019 bütçe sunumunu yaptı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TZOB çiftçilerle buluşuyor

TZOB çiftçilerle buluşuyor

Girişimcilerin yüzde 80'i 'fast food'u tercih ediyor

Girişimcilerin yüzde 80'i 'fast food'u tercih ediyor

Türkiye'nin ilk petrol kuyusundan 70 yılda 1 milyon ton petrol çıkarıldı

Türkiye'nin ilk petrol kuyusundan 70 yılda 1 milyon ton petrol çıkarıldı

Çinli firma, Diyarbakır'daki mermer ocağına ortak oldu

Çinli firma, Diyarbakır'daki mermer ocağına ortak oldu

ECJ: Birleşik Krallık tek taraflı bir şekilde Brexit sürecinden çekilebilir

ECJ: Birleşik Krallık tek taraflı bir şekilde Brexit sürecinden çekilebilir

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü (2)

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.