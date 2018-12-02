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Vali Okay Memiş: Bürokrasi, özel sektöre engel olmayacak

FİNANS HABERLERİ  | 02.12.2018 15:02 | Son Güncelleme

ERZURUM Valisi Okay Memiş, tüccar, sanaciyi ve üreticinin dilinden anlamanın çok önemli olduğunu belirterek, bürokrasinin özel sektöre engel olmaması için gerekeni yapacaklarını söyledi.

Vali Okay Memiş: Bürokrasi, özel sektöre engel olmayacak

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Valisi Okay Memiş, tüccar, sanaciyi ve üreticinin dilinden anlamanın çok önemli olduğunu belirterek, bürokrasinin özel sektöre engel olmaması için gerekeni yapacaklarını söyledi.
Vali Okay Memiş, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) meclis toplantısına konuk oldu. ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın başkanlığında yapılan toplantıda konuşan Vali Memiş, Erzurum ekonomisine, dolayısıyla ülke ekonomisine değer katan, istihdama ve üretime katkı sağlayan iş dünyasıyla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Memiş, tüccarın, sanayicinin, üreticinin dilinden anlamanın çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Biz kamu görevlileri olarak bu konuda çok iyi olduğumuzu söyleyemeyiz. Hatta bazen, engel olmamak bile büyük bir nimettir diye düşünüyorum. Çünkü bazen bürokrasi, farkında olmadan engel de olabiliyor. Özel sektörün içinde bulunduğu durumu ve hangi şartlarda ayakta kalmaya çalıştıklarının farkındayım. Bunun için yaşanan sorunların çözümü noktasında ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla irtibatta olup, sıkıntıları en hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaya çaba göstereceğiz" dedi.
'MEVZUATIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ'
Bürokrasinin, özel sektörün önünde engel teşkil etmemesi için mevzuatın kendilerine verdiği yetki çerçevesinde ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını vurgulayan Vali Memiş, iş dünyasıyla istişareye de önem vereceklerinin altını çizdi. Özel sektörde de, kamuda da eksiklikler olduğunu ifade eden Vali Memiş şunları söyledi:
"Ancak hepimizin iyi niyetle bir şeyler yapması gerekiyor. Enerjimizi bu yönde harcamalıyız. Önceliklerimiz; tarım ve hayvancılık, sanayi ve turizm olacak. Ülkede artık şehirler yarışıyor. Biz de bu yarışın içerisinde yer almalıyız. Evvela nitelikli nüfusumuza sahip çıkmalıyız. Ülkemizin son yıllarda sahip olduğu imkanlardan şehrimizin ve bölgemizin azami şekilde faydalanması için gayret göstereceğiz. Özel sektörde sermaye gücünü bir araya getirmeli, bu anlamda büyük bir başarı hikayesi olan ve Türkiye'de örnek gösterilen Aşkale Çimento örneklerini çoğaltmalıyız."
'ÖZEL SEKTÖRÜN FAALİYET ALANINA GİRİLMESİN'
Vali Okay Memiş'e teşekkür eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ise, kamu kurumlarının mal ve hizmet temininde yerel firmaları tercih etmesinin önemli olduğunu ifade etti. Yerel firmaların ayakta kalması, üretim ve istihdamın devam etmesinin önemine dikkat çeken Yücelik, “Elbette bizler de kamunun menfaatini düşünüyoruz. Biz asla hiçbir kamu kurumuna, '100 liraya başka yerden alacağınız malı, bizden daha fazlasına alın' demiyoruz. Yereldeki üreticinin de, tedarikçinin de kendi şartlarında değerlendirmesini bekliyoruz. Kaldı ki, birçok ürünü başka yerden alabileceğiniz fiyata Erzurum'dan da alma imkanınız var. Çünkü şehrimizde birçok markanın bayiliğini yapan firmalarımız mevcut" diye konuştu.
Başkan Yücelik ayrıca, başta belediyeler olmak üzere kamu kurumlarının özel sektörün faaliyet alanına girmemesi gerektiğini, bunun reel sektörün büyümesine, gelişmesine ve ayakta kalmasına engel teşkil ettiğini sözlerine ekledi. Toplantıda, ETSO Başkanı Yücelik'in konuşmasının ardından Vali Memiş, ETSO Meclis üyelerinin çeşitli konulardaki taleplerini dinledi, sorularını cevaplandırdı.

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Vali Okay Memiş: Bürokrasi, özel sektöre engel olmayacakVali Okay Memiş: Bürokrasi, özel sektöre engel olmayacak

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