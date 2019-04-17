FİNANS

Van'da besiciler sürülerini meralara çıkarmaya başladı

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 11:22 | Son Güncelleme

Besici Azad Basut: - "Havaların ısınması ve ilkbaharın gelmesiyle hayvanları meraya çıkarmaya başladık. Bu yıl kış çok zorlu geçti. Bu da bizi çok kötü etkiledi. Her yıl yaz aylarında kuzularıyla birlikte 500 koyun alıyoruz. Sonbahar aylarında Şanlıurfa'ya götürüp satıyoruz"

Van'ın Özalp ilçesinde uzun kış aylarının ardından besiciler, havaların ısınmasıyla sürülerini meralara çıkarmaya başladı.

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği ilçede, baharın gelmesi en çok besicileri sevindirdi.

Kentte hayvancılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, havaların ısınması ve otların yeşermesiyle küçük ve büyükbaş hayvanlarını meraya çıkardı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Hakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki besicilerin zor bir kış geçirdiğini söyledi.

Bu yıl kış mevsiminin geçen yıla göre daha uzun sürdüğünü aktaran Hakan, şöyle konuştu:

"Baharın gelmesi ve karların erimesiyle mera alanlarımız hayvanların otlamasına uygun hale geldi. Gelecek günlerde havaların ısınmasıyla mera alanlarında otlar daha da gürleşecek, besicilerimiz de zor kış aylarında ahırlarda besledikleri küçükbaş hayvanlarını mera alanlarına salarak biraz daha ekonomik anlamda rahatlayacaklar."

Sugeçer köyündeki besicilerden Azad Basut da kış boyunca hayvanları ahırlarda beslediklerini anlatarak, "Havaların ısınması ve ilkbaharın gelmesiyle hayvanları meraya çıkarmaya başladık. Bu yıl kış çok zorlu geçti. Bu da bizi çok kötü etkiledi. Her yıl yaz aylarında kuzularıyla birlikte 500 koyun alıyoruz. Sonra sonbahar aylarında Şanlıurfa'ya götürüp satıyoruz." diye konuştu.

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besici hayvan kış küçükbaş mera sürü

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