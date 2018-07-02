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Van'da elektrik şebekesi yapım işi ihalesi

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 09:13 | Son Güncelleme

Van'da elektrik şebekesi yapım işi ihalesi

Van Erciş Organize Sanayi Bölgesi 1. Etap alanının yüksek gerilim-alçak gerilim elektrik şebekesi ve enerji nakil hattı yapım işi ihaleye çıkarıldı.

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Van Erciş Organize Sanayi Bölgesi 1. Etap alanına ait yüksek gerilim-alçak gerilim elektrik şebekesi ve enerji nakil hattı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecek.

Keşif bedeli 5 milyon 552 bin 640 lira, geçici teminat bedeli ise 388 bin 684 lira olarak belirlenen ihale, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'daki yeni hizmet binasının 159 numaralı toplantı salonunda, 17 Temmuz 2018 Salı günü saat 10.00'da yapılacak.

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ihale resmi gazete

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