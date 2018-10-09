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Van'da, mezbaha ve katı atık transfer istasyonu hizmete girdi

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 18:53 | Son Güncelleme

VAN'ın Gevaş ilçesinde yapımı tamamlanan mezbaha ve üç ilçenin çöp sorununu çözecek 'katı atık transfer istasyonu', Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun katıldığı törenle hizmete açıldı.

Van'da, mezbaha ve katı atık transfer istasyonu hizmete girdi

Arif KARAKAŞ/GEVAŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Gevaş ilçesinde yapımı tamamlanan mezbaha ve üç ilçenin çöp sorununu çözecek 'katı atık transfer istasyonu', Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun katıldığı törenle hizmete açıldı.
Gevaş ilçesine bağlı Aladüz Mahallesi'nde kurulan mezbaha ve 'katı atık transfer istasyonu', Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ve vatandaşların katıldığı törenle hizmete açıldı. Van Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı tarafından 3 aylık çalışma sonucunda, 900 bin lira harcanarak yapılan butik mezbaha ile Çatak, Gürpınar ve Gevaş ilçelerinin çöp sorununu ortadan kaldıracak 'katı atık transfer istasyonu'nun açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, tesislerin önemini anlattı. Zorluoğlu, "Mezbaha, Gevaş için önemli bir yatırım, olmadığında eksikliği hissedilen bir yatırım. Hakikaten güzel bir mekan oluşturulmuş. Gevaş'a uzun yıllar hizmet verecek bir yatırımı buraya kazandırmış olduk. Yine ilçede asfalt çalışmalarıyla ilgili önemli işler yaptık. Gevaş tarihinde rastlanmayacak büyüklükte çalışmalardır bunlar" dedi.
İlçede bulunan tarihi Akdamar Adası'ını ve Kilisesi'ni önceki yıl 120 bin kişinin ziyaret ettiğini hatırlatan Zorluoğlu, bu yıl bu rakamın üzerinde ziyaretçi beklediklerini söyledi. Vali Zorluoğlu şöyle konuştu:
"Akdamar Adası, sadece Van'ın değil Türkiye'nin en önemli destinasyonlarından bir tanesidir. Oranın uzun yıllardır bir tatlı su sorunu vardı. Adanın gittikçe kuruduğu, çölleştiği ve kısa zamanda tatlı suya kavuşturulması gerektiği iletilmişti. Akabinde gündemimize alarak projesini yaptık. Boruları gölün altından döşedik. Tatlı su adaya aktı. Yine katı atık transfer istasyonu tamamlandı. Burası bir turizm ilçesi, burası ile ilgili çok özel projelerimiz var. Gevaş'ın bir 'Sakin Şehir' unvanını alarak turizm bakımından çok daha çekici bir şehir haline gelmesini arzu ediyoruz. Bunun alt yapısını oluşturuyoruz. Çöplerin deniz kenarlarında vahşi şekilde depolanmasına artık son veriyoruz. Bu ve buna benzer çok sayıda yatırımı ilçelerimizde gerçekleştirdik. Şimdi de bunun meyvelerini almaya başladık."

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Van'da, mezbaha ve katı atık transfer istasyonu hizmete girdiVan'da, mezbaha ve katı atık transfer istasyonu hizmete girdiVan'da, mezbaha ve katı atık transfer istasyonu hizmete girdiVan'da, mezbaha ve katı atık transfer istasyonu hizmete girdi

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