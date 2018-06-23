Van'da ürettikleri saç fiberini dünyaya satıyorlar

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) faaliyet gösteren bir firma, ilk dafa saç fiberi üretti. Saç dolgunlaştırıcı fiber, Van'dan Brezilya ve Arnavutluk'un da aralarında bulunduğu 5 ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye'nin birçok kentine bu ürünü gönderdiklerini, birçok ülkeyle de görüşmelerin devam ettiğini belirten kozmetik firmasının ortaklarından İlyas Akkoyun, müşterilerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını ve saç fiberi konusunda iddialı olduklarını söyledi.

Van'da İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren 30 firmaya yenilerinin eklenmesi için AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı projesi kapsamında, 2016 yılında 9 milyon 200 bin euroluk 'Van İŞGEM Büyüyor' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, 30 yeni modern iş yeri yapıldı. İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, gelecek dönemlerde artık yenilikçi iş fikirleri olan, Ar-Ge çalışması yapan ihracat odaklı firmaları kabul etmek istediklerini söyledi. Amaçlarının 700 kişilik bir istihdam yaratmak olduğunu belirten Gedik, firmalara katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.