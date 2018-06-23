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Van'da ürettikleri saç fiberini dünyaya satıyorlar

FİNANS HABERLERİ  | 23.06.2018 12:40 | Son Güncelleme

VAN İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) faaliyet gösteren bir firma, ilk dafa saç fiberi üretti.

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) faaliyet gösteren bir firma, ilk dafa saç fiberi üretti. Saç dolgunlaştırıcı fiber, Van'dan Brezilya ve Arnavutluk'un da aralarında bulunduğu 5 ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye'nin birçok kentine bu ürünü gönderdiklerini, birçok ülkeyle de görüşmelerin devam ettiğini belirten kozmetik firmasının ortaklarından İlyas Akkoyun, müşterilerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını ve saç fiberi konusunda iddialı olduklarını söyledi.

Van'da İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren 30 firmaya yenilerinin eklenmesi için AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı projesi kapsamında, 2016 yılında 9 milyon 200 bin euroluk 'Van İŞGEM Büyüyor' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, 30 yeni modern iş yeri yapıldı. İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, gelecek dönemlerde artık yenilikçi iş fikirleri olan, Ar-Ge çalışması yapan ihracat odaklı firmaları kabul etmek istediklerini söyledi. Amaçlarının 700 kişilik bir istihdam yaratmak olduğunu belirten Gedik, firmalara katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Merkezde açılan yeni firmalar arasında 2017 yılında kurulan kozmetik firması da bulunuyor. Firma sahipleri İlyas Akkoyun ve ortakları Türkiye'de ilk defa Van'da saç fiberi üretmeye başladı. Üretilen saç fiberine hem yurt içinden hem de yurt dışından talep geliyor. Yurt içinde birçok ilde bayilikleri bulunan ürün Brezilya ve Arnavutluk'un da aralarında bulunduğu 5 ülkeye ihraç ediliyor. Van'da bu işi yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirten firma sahiplerinden İlyas Akkoyun, 6 kişi ile ilk olarak demo şeklinde işe başladıklarını söyledi. Firma sahiplerinin 'Color One' adını verdikleri ürünün ilk andan itibaren büyük beğeni topladığını anlatan Akkoyun, "Şu anda Türkiye'nin hemen her yerinde bayiliklerimiz var. Öz kaynaklarımızla bu işe başladık. Türkiye'de saç fiberi üretiminde tekiz. Yurt dışına ihraç etmeye başladık. Halen birçok ülkeyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Bizi en çok heyecanlandıran da bunu Van'dan yapıyor olmamızdır. Hem bir ilk olması hem de birçok kişiye istihdam sağlamamız bizi de mutlu ediyor" dedi.

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Van'da ürettikleri saç fiberini dünyaya satıyorlarVan'da ürettikleri saç fiberini dünyaya satıyorlar
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